¿Rumores o realidad? El papel de Egipto en acoger a los habitantes de Gaza

Informes recientes en medios regionales han afirmado que Egipto está siendo presionado para acoger a los gazatíes mientras continúa la guerra en Gaza.

Israel lanzó una nueva ofensiva el 18 de marzo. El objetivo de la guerra es devolver a los rehenes después de que Hamas se negara a extender la primera fase del alto al fuego el 1 de marzo.

Al mismo tiempo, siguen circulando rumores que sugieren que El Cairo está siendo presionado para acoger a algunos gazatíes.

Esto se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera en enero y febrero que los gazatíes podrían ser reubicados durante la reconstrucción de Gaza. Los funcionarios israelíes respaldaron el plan de Trump, aunque hay pocos detalles sobre cómo esto podría suceder en realidad.

Ahora, todas las miradas están puestas en Egipto porque es uno de los lugares donde los gazatíes pueden trasladarse por tierra. No solo hay una frontera entre Egipto y Gaza, sino que Egipto controló Gaza desde 1948 hasta 1967 y, por lo tanto, tiene un papel histórico en Gaza. En los últimos días, ha habido varios informes sobre Egipto acogiendo a gazatíes.

Los primeros informes aparecieron en los medios libaneses Al-Akhbar, afirmando que Egipto podría acoger a 500.000 gazatíes.

Al-Akhbar es conocido por ser proiraní, por lo que podría ser que haya publicado este informe para intentar desestabilizar a Egipto o crear controversia. El Cairo había acogido una reunión de estados árabes con el objetivo de discutir el futuro de Gaza. Palestinos desplazados, que huyeron de sus casas debido a los ataques israelíes, se reúnen mientras buscan refugio en la frontera con Egipto, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, 7 de enero de 2024. (credit: REUTERS/IBRAHEEM ABU MUSTAFA)

Egipto y los estados árabes rechazan el desplazamiento de gazatíes. Poco después de que surgiera el informe libanés, Egipto lo negó. "Egipto ha negado rotundamente los informes de los medios que indican que trasladará temporalmente a medio millón de gazatíes a la región norte del Sinaí como parte del polémico plan de Donald Trump para la Franja de Gaza", informó The New Arab.

El Servicio de Información Estatal de El Cairo dijo en un comunicado el viernes que "estas falsas acusaciones son fundamental y completamente inconsistentes con la firme y principiada posición de Egipto de rechazo absoluto de cualquier intento de desplazar forzada o voluntariamente a nuestros hermanos palestinos”.

Continúa la difusión de rumores respaldados por Irán

Sin embargo, Al-Akhbar no ha dejado de difundir rumores. Informó el 24 de marzo que Estados Unidos estaba ofreciendo incentivos financieros a Egipto para acoger a gazatíes.

"Vale la pena señalar que recientemente ha estado circulando información de que los Emiratos Árabes Unidos están mediando entre los Estados Unidos y El Cairo, con el objetivo de convencer a este último de aceptar propuestas para reubicar una parte de la población de Gaza en el Sinaí a cambio de inyectar decenas de miles de millones en la economía egipcia", dijo el informe.

Los medios libaneses luego mencionaron que "el tema fue discutido durante la visita del jefe de inteligencia de los Emiratos Árabes Unidos, Tahnoon bin Zayed, a Washington y su reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La discusión volvió a surgir durante una reciente visita del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, a El Cairo".

No se proporcionaron pruebas para esta afirmación. El martes 18 de marzo, el presidente de los Estados Unidos Trump recibió al asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Tahnoon bin Zayed, para una reunión en la Oficina Oval, seguida de una cena con el vicepresidente Vance y varios miembros del gabinete, señaló la Embajada de los Estados Unidos en los Emiratos Árabes Unidos.

"El asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos, quien estaba visitando Washington por orden del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Su Alteza el jeque Mohamed bin Zayed, estuvo acompañado por una extensa delegación que incluía a los jefes de los principales Fondos Soberanos y corporaciones de los Emiratos Árabes Unidos", dijo el informe. No mencionó a Egipto.

El 23 de marzo, The New Arab informó que "fuentes diplomáticas egipcias revelaron que la breve visita del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, a El Cairo incluyó mensajes relacionados con la escalada de la situación en la Franja de Gaza, tras la reanudación de la ofensiva de Israel en Gaza y su reversión del acuerdo de alto el fuego.

Bin Zayed entregó mensajes estadounidenses que fueron discutidos durante una reunión entre el presidente Donald Trump y Tahnoun bin Zayed, vicegobernante de Abu Dabi y asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos, en la Casa Blanca la semana pasada".

El informe luego dijo que "según fuentes egipcias que hablaron con Al-Araby Al-Jadeed, la visita de Mohammed bin Zayed a Egipto llega en un momento en que la administración estadounidense continúa presionando a El Cairo e instituciones egipcias que rechazan el plan de Trump de desplazar a los residentes de Gaza y trasladarlos a Egipto. Esto ocurre después de que varios países se negaran a aceptar a los residentes de Gaza en su territorio".

Continuó afirmando que "según una fuente egipcia, El Cairo recibió recientemente un mensaje que indicaba que esta es la última oportunidad para lograr un beneficio mutuo al permitir que una parte de la población de la Franja de Gaza sea trasladada a Egipto a cambio de una inyección financiera y la inyección de miles de millones de dólares en la economía egipcia en apuros".

Los informes en The New Arab no fueron confirmados por los medios egipcios.

El diario Al-Ahram en El Cairo mencionó que "el Presidente Abdel-Fattah El-Sisi recibió al Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en El Cairo el sábado en una breve visita, según la presidencia egipcia". Sin embargo, el informe no mencionó que los Estados Unidos o los gazatíes se hayan trasladado a Egipto.

El último informe de The New Arab es el último foco de atención en los medios regionales sobre la presión sobre Egipto. Ha sido recogido por los medios israelíes.

Claramente hay una campaña en marcha para difundir rumores sobre Egipto bajo presión para acoger a los gazatíes.

Estos informes podrían ser precisos o estar diseñados para crear controversia entre Egipto y Estados Unidos e Israel.

También podrían estar destinados a descarrilar el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos con El Cairo en diversos temas, y dirigidos a la reciente visita oficial de los Emiratos Árabes Unidos a Estados Unidos.

En Oriente Medio, siempre es importante saber quién está informando algo y por qué. ¿Están estos informes vinculados a Doha o Irán u otras fuentes? Queda por ver si surgen más detalles.