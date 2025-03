Palestinos exigen la retirada de Hamás: "Estamos hartos de morir de hambre, ya es suficiente"

Cientos de palestinos salieron a las calles en el norte de Gaza el martes en raras protestas públicas contra Hamas, exigiendo el fin de la guerra con Israel y expresando una creciente frustración por las condiciones de vida cada vez peores.

Las manifestaciones, que comenzaron en Beit Lahiya cerca del Hospital Indonesio y se extendieron al campo de refugiados de Jabaliya, reflejaron un creciente descontento con el control de Hamas y la creciente catástrofe humanitaria que afecta al territorio. The Media Line habló con residentes de Gaza que participaron en las protestas.

"Estamos muriendo de hambre y bajo los escombros", gritaron los manifestantes, mientras que otros prendían fuego a neumáticos y bloqueaban carreteras. Videos compartidos en redes sociales mostraron multitudes de jóvenes enfrentando a las autoridades de Hamas, una escena llamativa en un territorio donde la disidencia ha sido reprimida rápidamente durante mucho tiempo.

Las fuerzas de seguridad, incluidos agentes de paisano, fueron desplegadas para dispersar las manifestaciones, con varios participantes detenidos.

Declaración emitida por Familias y Clanes de las Gobernaciones del Sur, 25 de marzo de 2025. (credit: Social media/Used in accordance with Clause 27a of the copyright law)

El momento de las protestas

Las protestas siguieron al colapso de un alto al fuego de dos meses y la reanudación de las operaciones militares israelíes el 18 de marzo. A más de cinco meses de la guerra, gran parte de Gaza yace en ruinas. Las zonas del norte, en particular, han enfrentado escasez aguda de alimentos, agua y suministros médicos.

Las Naciones Unidas han advertido que la hambruna es inminente. Las autoridades sanitarias locales informan que cerca de 700 palestinos han muerto solo en la última semana a medida que la lucha se intensifica.

Si bien los residentes de Gaza típicamente han evitado criticar públicamente a Hamas, en parte por miedo a represalias, la profundidad de la crisis actual parece estar empujando a muchos a hablar. Los manifestantes acusaron al grupo de priorizar sus objetivos políticos y militares sobre las vidas de los civiles. "Basta de guerra. Basta de destrucción. Queremos vivir", corearon.

Un grupo que se hace llamar “Familias y Clanes del Sur de los Gobernaciones del Estado de Palestina” emitió un comunicado instando a una masiva "marcha de la ira" para protestar contra lo que describieron como años de opresión y mal gobierno por parte de Hamas. “Pueblo firme de Gaza, ya es suficiente. Ya no hay lugar para el silencio o la espera después de años de opresión, hambruna y destrucción”, decía el comunicado. Exigía que Hamas “retire inmediatamente su mano de Gaza y ponga fin al injusto asedio impuesto sobre nosotros a través de decisiones que no representan nuestra voluntad”.

Nuevos llamados a protestas

Otro comunicado, emitido por “los clanes y habitantes de Shuja’iyya”, convocaba a protestas masivas el miércoles en la Rotonda de Shuja’iyya. “¡Oh, nuestro pueblo libre en Gaza, oh, nuestro firme pueblo de Shuja’iyya, ya es suficiente—el silencio ya no es una opción frente a la destrucción, la hambruna, el asedio y el continuo sufrimiento de asesinatos que estamos padeciendo”, decía el comunicado.

Según los residentes, las protestas están siendo lideradas por intelectuales y periodistas locales—un desarrollo poco común en un enclave fuertemente controlado donde los críticos suelen ser encarcelados o atacados. Desde que tomó control de la Franja de Gaza en 2007, Hamas ha gobernado con mano de hierro, dispersando violentamente protestas anteriores y reprimiendo la disidencia.

Palestinos protestan para exigir el fin de la guerra, coreando eslóganes contra Hamás, en Beit Lahiya, norte de Gaza, 26 de marzo de 2025. (credit: REUTERS/STRINGER)

Hamas no ha emitido una respuesta oficial a las manifestaciones, pero se han reportado un aumento de la seguridad en las áreas donde ocurrieron las protestas.

Aunque las protestas siguen siendo limitadas en alcance, representan una de las expresiones de disidencia interna más visibles en Gaza en más de una década. Si esto señala el inicio de una mayor agitación aún es incierto, pero refleja una población que cada vez es más renuente a soportar la guerra y la privación en silencio.

Giorgia Valente y Dario Sanchez contribuyeron a este informe.