Los hutíes permanecen imperturbables ante EE.UU. y siguen atacando a Israel con misiles

Los hutíes respaldados por Irán lanzaron dos misiles de largo alcance contra Israel el jueves. El ataque fue un intento de mostrar que pueden disparar múltiples misiles a plena luz del día, incluso mientras los ataques aéreos de EE.UU. continúan golpeándolos.

Los hutíes han estado atacando a Israel durante más de un año, utilizando misiles balísticos y drones. También han atacado barcos en el Mar Rojo. Sin embargo, su ataque más reciente fue otro ejemplo de su escalada.

El ataque con misiles tuvo lugar por la tarde, cuando algunos padres estarían recogiendo a sus hijos, y mientras otros niños estaban pasando a las actividades de la tarde.

Este es el segundo ataque en una semana diseñado para aterrorizar a los israelíes, el primero fue el domingo a las 7:20 a.m., que fue programado para coincidir con los padres dejando a sus hijos en la escuela.

Los hutíes quieren demostrar que pueden atacar en el momento y lugar que elijan. Al disparar dos misiles, resaltaron un nuevo nivel de ataque diseñado para demostrar sus capacidades a pesar de ser el objetivo de intensos ataques aéreos de EE.UU. desde el 15 de marzo.

Un avión militar estadounidense despega en su misión de atacar a los terroristas Houthi en Yemen, 15 de marzo de 2025. (credit: X/CENTCOM)

Los hutíes parecen estar guardando sus misiles en bunkers subterráneos, y estas áreas son difíciles de encontrar y atacar. Los misiles balísticos pueden ser disfrazados en la parte trasera de camiones de plataforma plana y transportados dentro de un tipo de contenedor de envío, por ejemplo, como lo demostraron los iraníes en el pasado.

Es probable que este tipo de disfraz haya llegado a Yemen. Además, es notoriamente difícil encontrar lanzadores de cohetes. Durante la Guerra del Golfo en 1991, Estados Unidos intentó detener los ataques con misiles Scud contra Israel que fueron lanzados por el régimen de Saddam Hussein desde la provincia de Anbar en el oeste de Iraq.

La "gran caza de Scud" no salió bien, y mostró cómo incluso las fuerzas armadas modernas tienen dificultades para encontrar el proverbial Scud en un desierto.

Yemen está lleno de terreno montañoso que se eleva a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Tiene picos montañosos y carreteras empinadas, todo lo cual dificulta encontrar misiles que podrían ser sacados de complejos de cuevas o bunkers subterráneos de misiles.

Los iraníes han perfeccionado la creación de las llamadas "ciudades de misiles" subterráneas. De hecho, Irán mostró una nueva "ciudad de misiles" esta semana. Claramente, este tipo de complejo de bunkers es lo que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán aconsejó a los hutíes construir.

Los hutíes construyeron estos bunkers después de 2015 cuando Arabia Saudita intervenía en Yemen y los bombardeaba. Tienen 10 años de experiencia en esconder misiles de aviones de guerra estadounidenses modernos.

Los hutíes permanecen disuadidos

Los ataques aéreos israelíes contra los hutíes en 2024 no los disuadieron. Los ataques aéreos estadounidenses no los han disuadido. Los hutíes están demostrando que no detendrán sus ataques. Esto ha dejado al frente interno israelí bajo amenazas sin precedentes durante los últimos 17 meses.

Nunca en la historia de Israel millones de personas han tenido que correr a refugios por tanto tiempo. Los hutíes y otros grupos respaldados por Irán han creado arsenales que representan una amenaza para Oriente Medio y el mundo.

Claramente, esto muestra por qué los hutíes deben ser detenidos y su arsenal reducido. Cómo lograr esto sigue siendo un desafío para Estados Unidos e Israel.