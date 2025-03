La crisis del agua en Irán alcanza un punto crítico amenazando la estabilidad del régimen islámico

"Irán se está secando," afirmó la Dra. Sharona Mazalian Levi, del Centro de la Alianza para Estudios Iraníes en la Universidad de Tel Aviv, pintando un sombrío panorama de lo que describió como uno de los desafíos ambientales más apremiantes que enfrenta la República Islámica en la actualidad.

"Irán está enfrentando una crisis del agua sin precedentes que amenaza la estabilidad de la nación," dijo Mazalian Levi. Explicó que múltiples factores se han unido para crear esta situación crítica, con varias provincias importantes alcanzando lo que ella consideró "un punto crítico."

Has Iran reached the tipping point in its water crisis? A thread It’s no secret that Iran is drying up. For years, the country has been facing a severe and widespread water crisis, but recently it has reached its peak: prolonged water outages >> pic.twitter.com/5wX5EG1LL0