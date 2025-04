El aumento de la presencia militar de Egipto en el Sinaí amenaza la paz con Israel

Israel ha observado recientemente una acumulación militar por parte de Egipto en la península del Sinaí, según una fuente de seguridad que habló con los reporteros el lunes.

"Egipto ha desplegado fuerzas más allá de la cuota permitida, ha ampliado las instalaciones portuarias y ha extendido las pistas en los aeropuertos", dijo la fuente. La fuente añadió que estas acciones violan el acuerdo de paz entre las dos naciones.

Respecto a la entrada de las fuerzas egipcias más allá de la cuota permitida, los funcionarios de seguridad enfatizaron que "tales acciones son reversibles, no es un problema retroceder los tanques".

'Israel no tolerará violaciones egipcias', dice fuente de seguridad

La fuente de seguridad enfatizó que Israel está comprometido a mantener el acuerdo de paz y no modificará su despliegue a lo largo de la frontera. Sin embargo, la fuente también agregó: "Israel no aceptará la situación y no tolerará violaciones por parte de El Cairo".

Israel está actualmente en discusiones tanto con El Cairo como con Washington sobre el asunto. La fuente dijo: "Washington es responsable de mantener el acuerdo de paz y debe asegurarse de que se implemente tal como está escrito".

Ondeando la colorida bandera nacional de Israel y la bandera nacional de Egipto (credit: SHUTTERSTOCK)

Hasta ahora, Israel se ha abstenido de hacer comentarios sobre el aumento militar de Egipto, aparte de algunas declaraciones poco comunes. En febrero, el embajador de Israel en los Estados Unidos, Yechiel Leiter, afirmó que el aumento militar de Egipto en el Sinaí es "intolerable". El embajador añadió: "Durante mucho tiempo, este tema se ha dejado de lado, pero está continuando. Este será un tema que vamos a poner sobre la mesa, muy pronto y muy firmemente".