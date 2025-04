Lucha sangrienta: Un clan de palestinos ejecuta a un policía de Hamás en Gaza

Un miembro de las fuerzas policiales de Hamas fue ejecutado hoy en Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, después de que un clan local lo acusara de asesinar a uno de sus parientes, según informes de Gaza.

Hamas policeman executed by Gaza clan in Deir Al-Balah after being accused of shooting and killing Abdulrahman Abusamra, a young man who was acquiring flour, according to family.Social Media is flooded with horrid graphic videos from the execution (I brought only a screenshot). pic.twitter.com/nwg8TnpYqK