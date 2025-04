Después de dos semanas de guerra, los hutíes no muestran señales de rendición - análisis

Los hutíes afirman que continúan sus ataques a los buques de guerra estadounidenses en el Mar Rojo. Estas afirmaciones se producen más de dos semanas después de que Estados Unidos comenzara los ataques a los hutíes el 15 de marzo.

Estados Unidos ha exigido a los hutíes que cesen los ataques a los barcos en el Mar Rojo. Los hutíes no han mostrado ningún interés en detener sus ataques. En cambio, aumentaron los ataques a Israel en las últimas dos semanas, lanzando docenas de misiles balísticos contra Israel.

La pregunta ahora es qué sucederá a continuación. Los hutíes no muestran señales de detenerse. Están tratando de aparentar valentía en sus esfuerzos. La realidad es que los hutíes no tienen un gran arsenal y no parecen poder dañar a los buques de guerra estadounidenses.

Sus misiles balísticos lanzados a Israel han sido interceptados, y algunos se han desintegrado durante su vuelo de 2,000 km desde Yemen hacia Israel.

Los hutíes no necesariamente tienen que hacer mucho para sobrevivir a la campaña de bombardeos de Estados Unidos. El poder aéreo no siempre es una varita mágica para ganar guerras.

Los hutíes pueden esconderse bajo tierra en cuevas y bunkers, y no está claro cómo serán derrotados a largo plazo. Podrían optar por buscar la paz y acordar detener sus ataques. Sin embargo, no está claro si eso no sería una vergüenza para ellos. Los hutíes lucharon exitosamente contra los saudíes entre 2015 y 2022. Misiles son disparados hacia el cielo para una supuesta operación contra los Houthis de Yemen en un lugar no identificado en esta captura de pantalla tomada de un vídeo difundido el 18 de marzo de 2025. (credit: US CENTCOM via X/Handout via REUTERS)

Riad intervino en Yemen para respaldar al gobierno de Yemen contra los hutíes. Los hutíes lucharon contra los saudíes hasta un punto muerto y también avanzaron en Yemen. Reciben respaldo de Irán y esto formaba parte de la guerra por poder de Irán contra Riad. Sin embargo, muestra que puede que no sea tan fácil poner a los hutíes bajo control.

El 3 de abril, los medios de comunicación estatales iraníes informaron que los hutíes "dicen que han lanzado un ataque a gran escala contra los buques de guerra estadounidenses en el Mar Rojo, incluido el portaaviones USS Harry S. Truman, utilizando misiles de crucero y drones." Los hutíes afirmaron que esto era en respuesta a "la agresión estadounidense contra nuestro país... Nuestras operaciones militares contra el enemigo estadounidense continuarán, apuntando a sus buques de guerra en la zona operativa declarada con una intensidad creciente, si Dios quiere."

El grupo dice que continuará atacando a los barcos israelíes que navegan por el Mar Rojo. Por lo general, esto significa atacar a barcos comerciales que los houthis afirman estar vinculados a Israel. "La declaración [houthis] enfatizó que estas operaciones persistirían hasta que termine el asalto militar de Israel en Gaza y se levante el cerco."

Los houthis también emitieron una declaración sobre los recientes ataques estadounidenses. "El ataque estadounidense, que apuntó al edificio de gestión del agua en el distrito de al-Mansouriyah en la gobernación de Hudaydah con varios ataques el martes, resultó en tres muertes y dos heridos, la mayoría empleados", dijo en una cita publicada en la IRNA de Irán Anees Alasbahi, portavoz del ministro de salud de los houthis.

Trump quiere una victoria fácil

La administración Trump probablemente quería una victoria fácil contra los houthis. Se les veía como un objetivo obvio contra el cual Estados Unidos podría usar su poder aéreo. Habían amenazado a los barcos, y Estados Unidos ha apoyado la libertad de navegación en los mares altos durante más de un siglo. Sin embargo, no todos los miembros de la administración estaban tan entusiastas. Parece que el Vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, estaba escéptico sobre la política.

Si las huelgas no resultan en una victoria en las próximas semanas, es posible que el escepticismo de Vance se demuestre correcto, lo que podría llevar a que la administración de Trump sea más reacia a intentar usar el poder aéreo como una varita mágica en otras circunstancias.