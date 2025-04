'Quiero irme de Gaza', dicen los palestinos a la BBC árabe

A pesar de que los planes propuestos para reubicar a los palestinos de Gaza han generado una gran indignación internacional, la semana pasada varios palestinos le dijeron a la BBC árabe que querían abandonar el enclave.

"No aguanto más, especialmente ahora que la guerra ha vuelto. Nuestras vidas están amenazadas todos los días. Quiero irme de Gaza", dijo Alaa a la BBC.

Ola, una mujer palestina que vive en Jabalya, le dijo al sitio de noticias que la mayoría de los gazatíes quieren abandonar la Franja de Gaza, mencionando "la falta de una vida decente. No hay lugares adecuados para vivir, no hay buena comida, no hay oportunidades de trabajo. Todo falta, incluso lo más básico para la vida."

Según Ola, quienes están dispuestos y quieren quedarse en Gaza a menudo tienen buen trabajo "pero se irán en cuanto encuentren una mejor oportunidad".

Ella reconoció que algunas personas querrían quedarse e invertir en el futuro de Gaza, pero que la generación más joven cada vez más busca escapar en busca de mejores perspectivas en el extranjero.

"Las posibilidades de que los jóvenes abandonen Gaza pueden ser a través de becas, pero las oportunidades laborales son difíciles, y algunos pueden recurrir a la inmigración ilegal si pueden", dijo, agregando que los ancianos son los más propensos a quedar atrapados en situaciones inseguras dentro de la Franja de Gaza.

"Ver a los ancianos en Gaza es desgarrador. Sus posibilidades de abandonar la Franja son escasas, excepto por los enfermos y heridos, que son acogidos por algunos países para recibir tratamiento. El resto no tienen dinero, comida ni siquiera una tienda de campaña", recalcó. "Solo buscan un lugar seguro cada día e intentan satisfacer algunas de sus necesidades. Así que si tienen una buena oportunidad, también se irán".

Al preguntarle dónde pensaba que sería un buen lugar para que los palestinos comenzaran de nuevo, dijo que muchos miraban hacia Indonesia o estados árabes cercanos, pero agregó que los jóvenes esperaban un futuro en Europa. Palestinos en la playa de la ciudad de Gaza, 3 de abril de 2025; ilustrativo. (credit: Ali Hassan/Flash90)

Otro palestino, un hombre anonimizado bajo el nombre de "Mahdi", pudo salir de su hogar en Rafah con su hija para recibir tratamiento médico en Egipto. "No tengo la intención de regresar a Gaza a menos que me vea obligado a hacerlo", confirmó a la BBC.

"Dicen que huyeron de Gaza, pero la verdad es diferente", dijo Mahdi. "No huimos y no elegimos vivir en el sufrimiento. ¿Quieren que muramos bajo los escombros y nos convirtamos en nada más que restos? ¿Les gusta vernos muertos y destrozados? No, ese no es nuestro objetivo".

Añadió: "No somos traidores si queremos irnos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de soportar, pero muchos de nosotros ya no pueden soportarlo más".

Un tercer palestino, Ahmed, le dijo a la BBC que anhelaba mudarse a un país "que nos abrace a mí y a mi hermano para que podamos trabajar y vivir con dignidad".

"Sé que la gente malinterpretará nuestra salida de Gaza", repitió varias veces durante la entrevista con la BBC. "Yo y muchas personas que conozco queremos salir de Gaza, pero sin que se nos impongan condiciones sobre cómo salir o regresar, o incluso no regresar a Gaza, como se rumorea. Al final, este es nuestro país, y queremos entrar y salir de él libremente".

Aunque muchos palestinos pueden desear irse, algunos contaron cómo sus esfuerzos legales para emigrar habían sido frustrados por estados vecinos.

Hadeel narró desde su nuevo hogar en Jordania que su esposo, que tiene ciudadanía jordana, fue devuelto por Egipto a Gaza. Ahora está viviendo con sus hijas y esperando que la familia se reúna.

¿Cuántos palestinos quieren irse?

"Hay muchas personas en Gaza que desean viajar a países europeos como Bélgica, Alemania y Grecia, pero el bloqueo, el cierre y los costos exorbitantes de los viajes son lo que les impide hacerlo", explicó Hadeel. "Por otro lado, también hay quienes siguen comprometidos con Gaza y permanecen allí a pesar de las difíciles condiciones".

Mientras que la BBC Árabe también informó declaraciones de tres individuos afirmando que querían quedarse en Gaza, una encuesta de Gallup International publicada en marzo indicó que la gran mayoría quería irse.

Realizada del 2 al 13 de marzo, la encuesta encontró que el 38% de los encuestados optarían por una reubicación temporal, el 14% se mudaría permanentemente y el 4% enviaría a familiares al extranjero.