Qatar realizó operación de inteligencia en sitios sagrados de Israel, dice ex oficial del Shin Bet

Dvir Kariv, ex oficial de campo en la División Judía del Shin Bet (Inteligencia de Seguridad de Israel), habló en la Radio 103FM con Udi Segal y Anat Davidov el domingo respecto a las sospechas en el caso Qatargate: "Hubo una operación de inteligencia Qatarí en la Oficina del Primer Ministro - en el lugar más sagrado del Estado de Israel."

Kariv también abordó las serias sospechas dirigidas a los asesores del primer ministro en el caso Qatargate.

"Lo sorprendente de este caso es que aquí se llevó a cabo un ejercicio de inteligencia brillante por parte de los Qataríes. Todo profesional de inteligencia ve el proceso completo. Se identificaron candidatos para intentos de adquisición en la Oficina del Primer Ministro, se identificaron motivos, se identificaron conexiones, se identificaron puntos débiles."

"No sé si recuerdas a Angela Merkel: hay un video de Putin llevando un perro a la oficina porque sabe que ella le tiene miedo a los perros. Cada alto funcionario tiene un archivo de inteligencia en las distintas agencias de inteligencia. Qatar tiene un archivo de inteligencia sobre Benjamin Netanyahu y la Oficina del Primer Ministro, al igual que lo tienen de todos los demás. Los Qataríes identificaron puntos débiles, los puntos débiles son el dinero y los regalos, identificaron puntos débiles desde la época de Ayelet Shaked y Bennett, quienes recibieron dinero de fuentes externas en la Oficina del Primer Ministro, identificaron que había un canal aquí que podía ser explotado."

Karib advirtió: "Hay un brillante operador Qatarí aquí que identificó motivos, conexiones, puntos débiles, dos empleados que no trabajan directamente en la Oficina del Primer Ministro pero trabajan como contratistas independientes. Este es un punto débil en dos aspectos: primero, desde la vía del dinero y segundo, desde el ego. ¿Por qué son jóvenes y por qué son trabajadores extranjeros? Son jóvenes porque el papel es un poco grande para ellos. De repente, Feldstein, quien era jaredí [ultraortodoxo] y llegó al nuevo mundo secular, está en la Oficina del Primer Ministro, su ego se infló."

"Vemos caos aquí y el comienzo de actividades clandestinas. Tienes tres teléfonos. ¿Quién anda con tres teléfonos? Sobre todo, identificamos a un oficial de operaciones especiales en la Oficina del Primer Ministro que introduce en dicha oficina el Santo de los Santos, una persona sin autorización de seguridad que es operada por los Qataríes. Es simplemente increíble. Hay una brillante operación de inteligencia aquí en el Santo de los Santos del Estado de Israel. El hecho de que el Shin Bet esté debilitado es parte de la razón por la que Qatar puede aprovecharse de esto. No debería haber sucedido", agregó.

Kariv también expresó sus preocupaciones sobre el incumplimiento de la decisión de la Corte Suprema y resumió el problema de la siguiente manera: "Rezo para que la carta de Ronen Bar influya en los jueces de la corte. Ronen Bar dice, y le creo un millón por ciento porque también lo dijo Nadav Argaman y Yoram Cohen - el primer ministro pidió usar herramientas del Shin Bet en ciudadanos israelíes, y estos se negaron. ¿Qué significa esto? Si el nombramiento del próximo jefe del Shin Bet es un nombramiento títere o es interino, podría darse la situación en la que el jefe del Shin Bet no pueda decirle 'no' al Primer Ministro cuando pida usar herramientas de inteligencia. Fuerzas de seguridad israelíes vigilan mientras los palestinos se abren paso a través del puesto de control israelí de Qalandia para asistir a las oraciones del viernes del mes sagrado de ayuno del Ramadán en la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, cerca de la ciudad cisjordana de Ramala (credit: FLASH90)

"La contención del poder en el Shin Bet es uno de los valores más importantes en el Shin Bet. Cuando restringimos el poder, es precisamente en estos puntos donde el jefe del Shin Bet le dice 'no' al primer ministro. Ya no somos una democracia liberal; hemos sido una democracia electoral durante dos años. Estamos a un segundo de perder la democracia israelí porque tenemos un ministro de justicia que no respetará la decisión del Tribunal Supremo y un primer ministro que está tratando de nombrar a un títere como jefe del Shin Bet. Espero que los jueces del Tribunal Supremo detengan esto un momento antes de que suceda", concluyó.

En una conversación que se publicó en el programa "Sheva" en Kan 11 con Ayala Hasson, también se escuchó al jefe de la división judía en el Shin Bet hablando con el comandante de la División Judía de la Policía de Israel, Teniente Coronel Avishai Mualem, cuando pidió arrestar a sospechosos en Cisjordania utilizando la detención administrativa incluso sin pruebas.

Kariv criticó los comentarios del jefe de la división judía pero explicó que la herramienta de la detención administrativa está destinada a prevenir el terrorismo justo antes de que ocurra. Además, se refirió a los recientes eventos en el caso Qatargate y explicó su teoría sobre el tema.

Primero, Kariv advirtió sobre una crisis constitucional en el país si el primer ministro no cumplía con la decisión de la Corte Suprema sobre el tema del despido del Shin Bet.

"No somos un país reformado, somos un país mimado en un proceso de deterioro acelerado. Entendemos que el ministro de justicia no ha aprendido nada del 7 de octubre. El Estado de Israel no entendió lo que significaba debilitar al Shin Bet. Si el Shin Bet se debilita, es un país débil, y un país débil es atacado. En esencia, el ministro de justicia está diciendo [que habrá] una crisis constitucional; si no acepta la decisión de la Corte Suprema, la gente tendrá que preguntarse a quién están escuchando, ¿a la corte o al ministro?", explicó.

"Una crisis constitucional total, esas son las cosas de las que se debe hablar. Están tratando de desviarnos hacia todo tipo de otros asuntos; están tejiendo todo tipo de [narrativas] para desviar las cosas reales e importantes en el Estado de Israel".

Continuó: "Hay 59 de nuestra gente en los túneles - eso es importante - mientras Netanyahu está viajando por el Danubio, las manifestaciones, el escándalo de Qatar, lo que está sucediendo en la Oficina del Primer Ministro, hay muchas cosas más importantes en las que constantemente intentan desviarnos para que hablemos de otras cosas."

"¿Se están arrestando personas sin evidencia? Por supuesto, esa es la indignación"

En segundo lugar, Kariv se refirió a la conversación en cuestión que se publicó en Kan 11 y a las palabras dichas por el jefe de la división judía del Shin Bet.

"En primer lugar, diré que no deberías hablar así. Escuché la conversación - el jefe de la división de terrorismo no árabe no debería hablar así. Eres un representante de una institución. Eres un representante del Shin Bet. No deberías hablar así. Suena más como una conversación entre dos colegas. Creo que el jefe de la división pensó que los del distrito Shi'a eran sus colegas.

"Respecto a si se están arrestando personas sin evidencia? Por supuesto. Esa es la indignación. Cuando ves a tantos ministros diciendo al unísono, 'La división de terrorismo no árabe debería ser cerrada,' hay indignación por nada. Por supuesto, están siendo arrestados sin evidencia," afirmó Kariv.

"¿Qué hace el Shin Bet? El Shin Bet es una agencia de contrainteligencia. La contrainteligencia es contraterrorismo. Para contrarrestar el terrorismo, se hace en base a información de inteligencia, no a evidencia. ¿Es concebible que te enteres de que Ahmed de Nablus está en camino de cometer un ataque terrorista, no lo detendrías? Seguramente lo detendrías. Eso es lo que sucede también en la división no árabe.

"Si tienes información de inteligencia sobre personas que van a cometer actos terroristas, las detienes, por supuesto. ¿Sin evidencia? Por supuesto. Por lo tanto, si no hay evidencia y guardan silencio durante la investigación, que es lo que ocurre todo el tiempo, se ven obligados a detenerlos en detención administrativa si sabes que están en camino de cometer un ataque terrorista", añadió más tarde.

"Frustración frustrada" - Se transmitió información, pero nadie fue arrestado

Kariv continuó: "Lo que escuchaste aquí en esta conversación es un jefe de brigada no árabe pidiendo a la Policía de Israel que compre tiempo. ¿Por qué comprar tiempo? Para que el ministro de Defensa pueda firmar una detención administrativa porque sabe que hay jóvenes en los asentamientos en camino de llevar a cabo un ataque, y necesitan ser frustrados. Así es como trabaja el Shin Bet. No ha sucedido así desde hoy; ha estado sucediendo de esta manera desde que se estableció el Shin Bet. Todas las organizaciones de inteligencia hacen arrestos basados en inteligencia y no en evidencia.

"Ahora, en mi opinión, es porque tienen esta bala en la recámara para distraernos de hablar sobre lo principal. Hay tantas cosas más importantes de las que hablar que sobre esta conversación telefónica. Nuevamente, comenzaré diciendo que no debería haber hablado así. Un alto director del Shin Bet habla así. Incluso si está frustrado, y escuchamos dentro del Shin Bet lo que se llama 'frustración de frustración'. Pasaron información a la policía y al ejército sobre los alborotadores que entraron en un pueblo, pero no pudieron evitar ni arrestar a nadie, así que está frustrado."

Kariv enfatizó aún más: "Finalmente, transmitió información precisa sobre la actividad terrorista que está teniendo lugar y no pudieron evitarlo, así que está frustrado. 'Déjalo ir ahora para que no hablemos de lo que Udi Levy' dijo el jefe de la unidad 'Tzlatsel'. Dijo cosas muy serias y muy correctas, en mi opinión. No hables sobre Qatargate, no hables sobre el hecho de que el primer ministro está en Israel y no en el extranjero en el Día de la Independencia cuando 59 personas están sin libertad en túneles."

"Esto es para que no hablemos de estas cosas. Luego filtran algo y arman un gran escándalo por nada. ¿Qué quieres decir con que el Shin Bet no arresta basándose en pruebas? Por supuesto, el Shin Bet no arresta basándose en pruebas; es el Shin Bet. Arresta basándose en información de inteligencia para frustrar ataques como cualquier otra organización de inteligencia en el mundo. No hay nada diferente al respecto, ni en el sector no árabe ni en el sector árabe genuino", afirmó más tarde.