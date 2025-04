Irán reduce apoyo a sus proxies para centrarse en la amenaza de Trump, dicen funcionarios iraníes

Irán está reduciendo su estrategia de apoyar a su eje de representantes en Medio Oriente para centrarse en las amenazas directas de Estados Unidos, informó un alto funcionario iraní al Telegraph el jueves.

Cómo lidiar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha convertido en la principal preocupación de Teherán, continuó el funcionario.

"Cada reunión está dominada por discusiones sobre él, y ninguno de los grupos regionales que apoyamos anteriormente está siendo discutido", citó el Telegraph al funcionario.

Según informes, Irán ordenó a su personal militar abandonar Yemen, dejando a los hutíes para que se defiendan por sí mismos mientras Estados Unidos continúa atacando los activos militares hutíes.

La razón detrás de la medida era evitar un enfrentamiento directo con Estados Unidos si un iraní resultaba muerto en Yemen, declaró el funcionario.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con miembros de los medios de comunicación, mientras se muestran imágenes del presidente de EEUU, Donald Trump, recibiendo información sobre los ataques militares lanzados contra los Houthis de Yemen, alineados con Irán, en la sala (credit: REUTERS/CARLOS BARRIA)

"La opinión aquí es que los hutíes no podrán sobrevivir y están viviendo sus últimos meses o incluso días, por lo que no tiene sentido mantenerlos en nuestra lista", continuó el funcionario, según informó el sitio de noticias británico.

"Ellos eran parte de una cadena que dependía de [el ex jefe de Hezbollah Hassan] Nasrallah y [el ex presidente sirio destituido Bashar al] Assad, y mantener solo una parte de esa cadena para el futuro no tiene sentido".

Los hutíes en Yemen

Mahmoud Shehrah, un ex diplomático yemení, dijo, según el Telegraph, "Después del colapso de Hezbollah y del régimen de Assad, los hutíes ahora están en primera línea y han estado llevando a cabo ataques muy intensivos: están escalando y aventurándose porque eso prolonga su vida política en Yemen, según su propio cálculo".

Shehrah afirmó que cuando los hutíes recibieron misiles y otro equipo de Irán, los reetiquetaron con nombres hutíes porque "no quieren mostrar que tienen vínculos con Irán debido a la propaganda interna".

Según él, los houthis no son populares en Yemen. "Las calles yemeníes están llenas de ira: los houthis no están pagando salarios y tienen una tributación absoluta sin representación alguna, por lo que la base social de los houthis no es muy sólida, por eso dependen de la guerra en Gaza".

Sin embargo, los houthis controlan Saná, imprimen dinero, recaudan impuestos, desvían ayuda, contrabandean drogas, venden armas a organizaciones terroristas en África y perturban las rutas marítimas internacionales en el Mar Rojo, informó The Telegraph.

Además, el terreno montañoso de Yemen les ayuda a esconder sus depósitos de armas en cuevas y subterráneos. "No tienen la experiencia de Hezbollah, pero son más agresivos y peligrosos al mismo tiempo; Abdul Malik al-Houthi tiene la ambición de liderar el eje de la resistencia", dijo Sherah.