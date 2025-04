Irán cambia de tono sobre el acuerdo nuclear y baja su optimismo - análisis

Después de una semana de optimismo, Irán parece estar ligeramente menos optimista sobre un posible acuerdo con Estados Unidos. No está claro si esto es en reacción a las recientes declaraciones del enviado de EE. UU., Steve Witkoff o un intento de minimizar la segunda ronda de conversaciones que se espera que tengan lugar pronto.

Irán no puede darse el lujo de esperar un acuerdo con Washington, dijo la portavoz del gobierno del país, Fatemeh Mohajerani. Lo que ella quiere decir es que Irán tiene necesidades económicas y si un acuerdo no sucede pronto, la puerta podría cerrarse, al parecer.

“Mohajerani dijo que la posición del gobierno se alinea con la del Líder de la Revolución Islámica, el Ayatolá Seyyed Ali Khamenei, quien dijo que los problemas nacionales no deberían estar ligados a negociaciones”, informó los medios estatales iraníes.

Ella minimizó un acuerdo y señaló que llevaría un tiempo para que los beneficios de un acuerdo potencial lleguen al público. Claramente, Irán no quiere que la gente eleve sus expectativas.

Mientras tanto, "El Ayatolá Khamenei dijo el martes que ninguno de los asuntos industriales, económicos, de construcción o culturales de Irán dependen de ninguna manera de las conversaciones con Estados Unidos", según señaló la IRNA.

El Líder Supremo de Irán, Ayatolá Ali Jamenei, habla durante una reunión en Teherán, Irán, 21 de marzo de 2025. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Durante una reunión con altos funcionarios del gobierno, Khamenei dijo que las conversaciones que comenzaron en Omán "pueden o no dar resultados". Irán debe continuar en su camino de cualquier manera. Por lo tanto, Irán no está poniendo todos sus huevos en esta cesta. Irán "ni es demasiado optimista ni demasiado pesimista", dijo el líder. "Por supuesto, somos muy escépticos sobre la otra parte pero confiamos en nuestras propias capacidades", añadió.

Mensaje a Putin

Mientras tanto, el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, también transmitió un mensaje al Presidente de Rusia, Vladimir Putin. "Llevará un mensaje del Líder de la Revolución Islámica, el Ayatolá Seyyed Ali Khamenei, al Presidente ruso Vladimir Putin durante un próximo viaje a Moscú", señaló la IRNA.

"El propósito de mi viaje a Rusia es entregar el mensaje escrito del Líder al liderazgo de Rusia, que se entregará durante una reunión con el Sr. Vladimir Putin, presidente de Rusia", dijo Araghchi a los periodistas después de una reunión de gabinete el miércoles. Irán y Rusia son socios cercanos. Irán suministra a Rusia drones utilizados contra Ucrania.

Ejército iraní listo para protegerse contra amenazas

Mientras tanto, el ejército iraní y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica aseguraron a Irán que son fuertes y pueden protegerse contra amenazas. Esto es en respuesta a los EE.UU. moviendo un segundo portaaviones a la región.

El comandante de la IRGC, el general de división Hossein Salami, elogió la coordinación e interacción entre el Ejército y la IRGC al hablar el miércoles en Teherán antes del Día del Ejército Nacional, que cae el 18 de abril, informó IRNA. "Dijo que la asociación estratégica entre las dos fuerzas militares ha fortalecido las capacidades de defensa del país y ha frustrado a los enemigos de Irán, que están en contra de la independencia y el progreso de Irán".

En otras noticias en Irán, el presidente iraní Masoud Pezeshkian agradeció a Mohammad-Javad Zarif, su exvicepresidente de asuntos estratégicos. Zarif, que recientemente tuvo que dejar el gobierno, formaba parte del acuerdo de 2015.

"En un mensaje el miércoles, el presidente reconoció que 'un conjunto de limitaciones' había llevado a la salida de Zarif de la administración pero dijo que aún estaba dispuesto a