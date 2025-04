Irán debe detener y eliminar el enriquecimiento y programa de armamentismo, afirma Witkoff

Irán necesita poner fin a su enriquecimiento de uranio y abolir sus programas de armas si quiere lograr un acuerdo diplomático, dijo el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, el martes.

"Cualquier acuerdo final debe establecer un marco para la paz, la estabilidad y la prosperidad en Oriente Medio, lo que significa que Irán debe detener y eliminar su programa de enriquecimiento nuclear y armamentismo", escribió Witkoff en un mensaje en X/Twitter.

Él enfatizó que el acuerdo con Irán solo sería posible si era llevado a cabo por el presidente Trump.

Witkoff también señaló que la creación de un acuerdo sería beneficiosa a escala global.

"Es imperativo para el mundo que creemos un acuerdo duro y justo que perdure, y eso es lo que el presidente Trump me ha pedido hacer", concluyó su declaración.

