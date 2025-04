Irán se beneficia de la creciente división entre Israel y EE.UU., según los expertos

La división entre Israel y Estados Unidos es lo mejor que le podría pasar a la República Islámica, dijo el experto en Irán y investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), Beni Sabti, el domingo.

Se refirió al informe del New York Times publicado la semana pasada, que afirmaba que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bloqueó un ataque planeado de Israel a sitios nucleares iraníes a favor de negociar un acuerdo con Irán para limitar su programa nuclear.

"Los iraníes no están comentando sobre la filtración que ocurrió, probablemente debido a la fuerte censura sobre el tema", dijo Sabti.

"Eso indica que la información es probablemente verdadera. Porque cuando los iraníes niegan rotundamente algo y hacen todo lo posible por hacerlo, significa que están firmes en algo. Ahora, simplemente lo están disfrutando y manteniendo silencio, porque una brecha entre Israel y Estados Unidos es lo mejor que les podría pasar".

Según Sabti, "Israel se está moviendo hacia un camino en particular, y Estados Unidos se ha convertido en defensor de Irán, bloqueando ese camino.

"Para ellos, es muy importante resaltar que la administración Trump está trabajando para ellos, no en su contra. Por eso están positivos acerca de este enfoque. Incluso cuando no hablan, el simple silencio es un signo de acuerdo." Un grupo de personas pasa por delante de un mural antiestadounidense en una calle de Teherán, Irán, el 19 de abril de 2025. (credit: MAJID ASGARIPOUR/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY) VIA REUTERS)

Según Sabti, la postura de Irán ha cambiado desde las elecciones en Estados Unidos. "Durante muchas semanas después de la elección de Trump, sintieron miedo. Los precios subieron y hubo presión psicológica sobre el régimen. Ahora, de repente los iraníes se sienten empoderados. Y las cosas no son tan graves como inicialmente parecían."

"Trump no habla en contra del régimen en absoluto, por lo que se sienten fortalecidos y creen que pueden avanzar con concesiones mínimas", señaló Sabti.

Desde la perspectiva de Irán, Sabti concluyó que el régimen entra en las negociaciones de hoy "sintiendo que tienen la ventaja".

El público iraní

Al mismo tiempo, Sabti señaló una desconexión entre el régimen y el público iraní. "Por supuesto, el público no disfruta en absoluto de esto. Desde la perspectiva del público, el régimen necesita ser destruido, bombardeado, y las instalaciones nucleares atacadas, no solo pasos mínimos. El régimen es el problema desde el punto de vista del público."