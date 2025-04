El director del Mossad incapaz de disuadir a Witkoff de la estrategia nuclear iraní

El director del Mossad, David Barnea, y el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, aparentemente no pudieron convencer al enviado de Oriente Medio de EE.UU., Steve Witkoff, sobre la dirección que está tomando en las negociaciones nucleares de Irán durante una reunión secreta el viernes en París, informó The Jerusalem Post.

Israel había estado considerando intentar "interceptar" a Witkoff en su camino a la segunda ronda de conversaciones nucleares con Irán en Roma, que tuvo lugar el sábado. Dermer es el asesor más cercano del primer ministro Benjamin Netanyahu, y Barnea ha sido visto como un arma secreta debido al profundo respeto que las administraciones anteriores y actuales de EE.UU. tienen por el jefe del Mossad.

El Post entiende que Barnea recientemente tuvo reuniones muy exitosas con el director de la CIA, John Ratcliffe, en Israel, pero Jerusalén reconoció que Witkoff es el hombre del momento, a quien el estado judío tendría que persuadir para impactar en las negociaciones.

En Israel, ha habido una profunda preocupación de que ni Witkoff ni el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comprendan completamente la importancia de los detalles relacionados con retrasar el programa nuclear de Irán en el ámbito del enriquecimiento de uranio, incluidas las centrifugadoras avanzadas, así como en lo que respecta a los sistemas de misiles balísticos que podrían usarse para transportar cabezas nucleares.

La reacción optimista de Teherán a la segunda ronda de conversaciones, la retención de ciertos detalles por parte de EE. UU., la programación de una tercera ronda de conversaciones para la próxima semana y otros detalles sugieren que Barnea y Dermer no tuvieron éxito, aunque Israel mantendrá la esperanza hasta que se firme un nuevo acuerdo mediocre.

En el pasado, Barnea y sus predecesores, como Yossi Cohen, Tamir Pardo, Meir Dagan y otros, a veces se utilizaron para influir en altos funcionarios de EE. UU. al presentar nueva inteligencia excepcional sobre los peligros que presenta el programa nuclear de Irán en momentos clave.

Barnea tiene una relación muy sólida con el predecesor de Ratcliffe, Bill Burns, y se le atribuye haber convencido al entonces jefe de la CIA de adoptar posturas más firmes sobre detalles clave en las negociaciones nucleares con Irán, lo que, en múltiples situaciones, llevó a un fracaso en las negociaciones con la República Islámica.

Negociaciones pasadas para un acuerdo nuclear con Irán

En abril de 2021, se esperaba que la administración del ex presidente Joe Biden pudiera llegar rápidamente a un nuevo acuerdo nuclear con Irán y principalmente ignoró una delegación israelí más amplia sobre el tema, pero después de que Cohen se reuniera personalmente con Biden en una reunión no programada (en un momento en que Biden no estaba reunido con Netanyahu), Washington sorprendió a Teherán en las negociaciones, adoptando una postura dura sobre las centrifugadoras avanzadas de Irán y otros agujeros en el acuerdo nuclear de 2015.

Las negociaciones fracasaron, terminando la oportunidad de un acuerdo mientras el relativamente moderado Hassan Rouhani aún era presidente de Irán, y con la elección de su sucesor, el duro Ebrahim Raisi, las negociaciones reales se retrasaron hasta 2022.

A pesar de estos éxitos pasados, Witkoff y Trump parecen decididos a llegar a un nuevo acuerdo nuclear con Teherán, siempre que puedan presentarlo como mejor de alguna manera que el acuerdo de 2015 de Obama, incluso si queda muy por debajo de lo que Israel considera necesario.

En lugar de un acuerdo que básicamente cierre el programa nuclear de Teherán, la mayoría de los funcionarios israelíes prefieren aprovechar la ventana de vulnerabilidad única actual para atacar las instalaciones nucleares de Irán abiertas por la Fuerza Aérea de Israel al deshabilitar los mejores sistemas antiaéreos de Irán en octubre de 2024 y aplastar gran parte del poder de Hezbollah y Hamas para retaliar contra Israel por un ataque a la República Islámica.