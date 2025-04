¿Qué podemos aprender de la investigación de las FDI sobre el asesinato de médicos en Gaza?

Recientemente, las FDI proporcionaron un resumen de su examen de un incidente en el que soldados israelíes dispararon y mataron a varios trabajadores médicos y de rescate de Gaza.

Las FDI dijeron: "El examen incluyó una amplia recopilación de datos de los sistemas operativos, las fuerzas en el terreno y a lo largo de toda la cadena de mando.

"Esto incluyó informes realizados por unidades en el campo, en la división y en el Comando del Sur, así como órdenes operativas y directivas relevantes, imágenes de varios sistemas de vigilancia activos durante el evento y grabaciones de radio".

Sin embargo, el resumen deja varias preguntas clave sin respuesta, como por qué los vehículos en un convoy de ayuda fueron aplastados y cómo se determinó que seis de los fallecidos eran terroristas.

La investigación llevó a varias conclusiones.

“El examen determinó que el incendio en los dos primeros incidentes fue resultado de un malentendido operativo por parte de las tropas, quienes creían enfrentar una amenaza tangible de las fuerzas enemigas. El tercer incidente involucró una violación de órdenes durante un escenario de combate”, dijo el ejército.

Aunque las FDI reprendieron a un oficial y despidieron a otro, la serie general de incidentes sigue dejando preguntas que no fueron respondidas en el resumen de la investigación.

Palestinos lloran a los médicos que fueron tiroteados por Israel mientras realizaban una misión de rescate, después de que sus cuerpos fueran recuperados, según la Media Luna Roja, en el hospital Nasser de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 31 de marzo de 2025. (credit: REUTERS/Hatem Khaled/File Photo)

El caso parece serio. “Quince palestinos murieron, seis de los cuales fueron identificados en un examen retrospectivo como terroristas de Hamas”, dice el informe.

La BBC señaló que “14 trabajadores de emergencia y un trabajador de la ONU murieron el 23 de marzo después de que un convoy de ambulancias de la PRCS [Sociedad de la Media Luna Roja de Palestina], un auto de la ONU y un camión de bomberos fueran atacados por el ejército israelí”.

Las ambulancias y vehículos están en el centro del caso porque los informes iniciales afirmaban que los vehículos se habían acercado con las luces apagadas. Sin embargo, un video posterior mostró que esto no era cierto.

Preguntas sobre el caso

En primer lugar, hay preocupaciones sobre las reglas de combate que se aplican en áreas que han sido objeto de órdenes de evacuación de las FDI o donde las FDI están operando en Gaza.

Los hallazgos del informe muestran que el incidente ocurrió en una zona de combate hostil y peligrosa, bajo una amenaza generalizada para las tropas operativas. También señala que Hamas utiliza infraestructura civil.

La pregunta es la siguiente: Si es peligroso para los equipos médicos atravesar áreas donde las FDI están operando, entonces ¿no debería haber una orden permanente de evitar que estas caravanas lo hagan, especialmente de noche?

Es un recordatorio de un incidente diferente pero igualmente mortal ocurrido el 1 de abril de 2024, cuando las FDI mataron a siete miembros de una caravana de ayuda de World Central Kitchen. Esta caravana de tres vehículos había salido de un área controlada por las FDI y se encontraba en un área controlada por Hamas durante la noche.

Un dron mató a los trabajadores. Al igual que con la matanza de los miembros de la caravana el 23 de marzo, toda la caravana parece haber sido objetivo sin una decisión de detenerse y confirmar los objetivos durante el incidente.

Esto aparentemente significa que una vez que estos incidentes se desarrollan, no hay una forma clara de cesar el fuego y verificar. Una vez señalado como enemigo, un convoy de vehículos e individuos no parece tener una forma de dar una alarma e indicar que no son hostiles.

Por la noche, esto es aún más difícil.

EL CORAZÓN del problema es la falta de coordinación y también cierta falta de claridad sobre la necesidad de volver a revisar las reglas de combate después de que un incidente comienza. Por ejemplo, ¿se identificaron armas en el convoy el 1 de abril o el 23 de marzo?

Una segunda pregunta se relaciona con la definición de terroristas y lo que esto significa para la evaluación general de la cantidad de terroristas muertos en Gaza.

"Quince palestinos fueron asesinados, seis de los cuales fueron identificados en un examen retrospectivo como terroristas de Hamas. Debido a la mala visibilidad nocturna, el comandante adjunto no reconoció inicialmente los vehículos como ambulancias.

"Solamente más tarde, después de acercarse a los vehículos y escanearlos, se descubrió que en realidad eran equipos de rescate", dice el informe del IDF.

Este incidente solo parece haber salido a la luz debido a las identidades de las víctimas. Eran personal de la Media Luna Roja e incluían un vehículo de la ONU. ¿Qué pasaría si hubieran sido civiles en coches civiles que fueron identificados erróneamente como una amenaza?

¿Habría habido una investigación secundaria sobre la identidad de los fallecidos? Digamos que los vehículos civiles también hubieran sido identificados como pertenecientes a miembros de Hamás. ¿Habría habido una investigación secundaria sobre cuántos eran realmente terroristas?

¿La determinación sacaría sus conclusiones de la presencia de armas u otros medios de identificación? Hamás y otros grupos terroristas a menudo se visten con ropa civil.

La historia del 23 de marzo parece indicar que el proceso habitual después de que ocurren estos incidentes es dejar los cuerpos del enemigo u otros que son asesinados en el campo. No parece haber un proceso en el que se realicen determinaciones y documentación.

Si los soldados de las FDI involucrados en el incidente del 23 de marzo inicialmente hubieran creído que los 15 fallecidos eran una amenaza y solo más tarde determinaron que seis eran terroristas, ¿qué significa esto para otras evaluaciones del número de terroristas muertos en Gaza?

Las evaluaciones a lo largo de la guerra entre Israel y Hamas han señalado un alto número de enemigos muertos, incluidas las afirmaciones de marzo de 2024 de que se habían desmantelado 20 de los 24 batallones de Hamas. ¿En qué se basaron las evaluaciones?

Las FDI también afirmaron que la Brigada de Rafah de Hamas fue derrotada entre mayo y agosto de 2024. Hoy, los informes dicen que las FDI necesitarán volver a limpiar Rafah y que todavía existen elementos de esta unidad.

Quizás el asesinato de los médicos arroje luz sobre el problema más grande de evaluar el número de terroristas muertos.

¿Cuántos otros incidentes ocurrieron en la guerra en los que murieron 15 hombres y seis eran terroristas? ¿Qué proceso se utiliza para determinar que los seis eran terroristas? ¿Estaban armados?

El informe de las FDI sobre el incidente del 23 de marzo no especifica estos detalles. Esto deja muchas preguntas sobre "incógnitas conocidas", por usar la frase que le gustaba al ex Secretario de Defensa de EE. UU., Donald Rumsfeld.

Hay muchas incógnitas conocidas en Gaza. ¿Cuántos túneles hay? ¿Cuántos se desmantelaron en 18 meses de guerra? ¿Cuántos hombres ha reclutado Hamas?

¿Cuántos batallones de Hamas realmente han sido "desmantelados"? ¿Cuántos incidentes más hay donde se han "eliminado" un número inflado de enemigos?

La última pregunta planteada por el informe se relaciona con por qué las FDI decidieron aplastar los vehículos después de descubrir que eran ambulancias y vehículos de rescate.

"La decisión de aplastar los vehículos fue incorrecta", dicen las FDI. Esa frase no nos dice mucho sobre por qué se tomó la decisión. ¿Es la orden habitual aplastar vehículos después de un tiroteo?

Si los vehículos están obstaculizando una carretera y están deshabilitados, ¿por qué no simplemente empujarlos hacia un lado? ¿Por qué alguien ordenaría aplastar una ambulancia? El hecho de que la decisión fue "incorrecta" realmente no nos dice sobre el contexto más amplio o si esta es una práctica habitual.

Las FDI dicen que "lamentan el daño causado a civiles no involucrados".

También dicen que aprenderán de este incidente para "reducir la probabilidad de incidentes similares en el futuro. Los protocolos existentes se han aclarado y reforzado, enfatizando la necesidad de tener precaución extrema al operar cerca de fuerzas de rescate y personal médico, incluso en zonas de combate de alta intensidad".

Si bien esto es bueno, no aborda preguntas más amplias sobre otros civiles o por qué los convoyes de ayuda continúan circulando de noche por zonas controladas por las FDI si dichos convoyes no pueden ser protegidos.

El informe también no explica completamente cómo se determina el número de terroristas después de un tiroteo o por qué los vehículos son destruidos después de estos incidentes.