Hezbolá sigue siendo más fuerte que varios ejércitos libaneses, advierte un experto

El Coronel (Res.) Dr. Moshe Elad, experto en Líbano y conferencista en el Colegio de Galilea Occidental, discutió la compleja realidad de Líbano con Maariv, diciendo que Líbano ha llegado a su "momento de verdad". Un país dividido entre la esperanza de reconstrucción nacional y el temor de que las fuerzas de Hezbolá vuelvan a surgir.

Elad, quien, mientras estaba en las FDI, supervisaba las regiones de Tiro y Bint Jbeil en la zona de seguridad, presenta una imagen matizada de Líbano. "Este es el momento de verdad de Líbano," dice.

"Por primera vez desde el establecimiento de Hezbolá, la organización que tomó a Líbano y lo convirtió en un 'grupo terrorista con su propio estado', hay intentos 'a lo Ben-Gurion' de crear un régimen en Líbano con un gobierno, una constitución y un arma. No será fácil, y hay grandes dudas sobre si esto tendrá éxito."

Elad enfatiza que Hezbolá sigue siendo una fuerza importante en Líbano. "A pesar del golpe severo que sufrió Hezbolá por parte de Israel, la organización sigue siendo más fuerte que varios ejércitos libaneses. Todo depende de ella. Si Hezbolá quiere, podría llevar a cabo un golpe de estado gubernamental y recuperar el control. Si lo desea, millones de chiítas le obedecerán, viendo a la organización como su fuente última de pertenencia".

Pero, ¿por qué Hezbolá no actúa ahora? Elad explica diciendo: "Hezbolá no le teme al gobierno libanés, incluso con el respaldo de Estados Unidos y Europa, que buscan revivir Beirut como 'el París de Medio Oriente'. No considera al nuevo gobierno bajo el presidente Michel Aoun, el primer ministro Najib Mikati, o el jefe de Estado Mayor Joseph Aoun. Simplemente se somete a la opinión pública, al ciudadano común que solicitó e incluso suplicó una oportunidad para que el nuevo gobierno reconstruyera el país." Banderas de Hezbolá ondean mientras manifestantes, en su mayoría partidarios de los Houthi, se concentran para mostrar su apoyo a los palestinos de la Franja de Gaza y al Hezbolá libanés, en Saná, Yemen, 27 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/KHALED ABDULLAH)

Elad ofrece una descripción crítica del estado actual de Líbano: "Los ciudadanos libaneses han olvidado lo que significa tener agua corriente, electricidad continua, calles limpias o una moneda que tenga algún valor. Hezbolá permite que el nuevo gobierno actúe hacia la reconstrucción de Líbano y no interviene. De vez en cuando, los líderes de Hezbolá hacen amenazas, pero cuando se trata de confrontación real con el gobierno, o intentos de imponer acuerdos o incluso represalias contra Israel tras la eliminación de figuras importantes, hay total conformidad."

Además, Elad critica a aquellos que se burlan del líder de facto de Hezbolá, Naim Qassem: "Algunos querían provocar a Naim Qassem, 'el barrendero', líder efectivo de Hezbolá, y retratarlo como un perro faldero siguiendo las órdenes de sus nuevos maestros. No deberíamos equivocarnos. Cuando el Presidente Aoun exigió que Hezbolá se desarmara, la organización trazó una línea y declaró: 'Esto es suficiente'".

Elad agrega que la explicación de Qassem fue clara, señalando: "Mientras Israel ocupe cinco puntos estratégicos en Líbano, mientras la amenaza israelí persista, y hasta que se resuelvan los problemas territoriales con Israel, Hezbolá mantendrá sus armas".

El intento del gobierno libanés de llegar a un compromiso con Hezbolá

Se propuso un compromiso por parte del liderazgo libanés, incluidos los chiítas moderados. "Varios líderes, incluidos los chiítas moderados, sugirieron un compromiso: Hezbolá almacenaría sus armas en almacenes del Ejército libanés y no tendría acceso a estos almacenes mientras el país avanza hacia una reforma de seguridad, económica y social".

Pero no parece que Hezbolá esté ansioso por aceptar, dijo Elad. "Hezbolá no está ansioso por renunciar a sus misiles y armas. Si lo hace, sería un desarrollo significativo que podría allanar el camino para que otras organizaciones terroristas busquen transformarse en entidades políticas, como Hamas, el PKK turco y otros grupos terroristas en todo el mundo".