Teherán tiene una vía hacia un programa nuclear pacífico, dice Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que América estaba abierta a ver a Irán tener un programa nuclear civil en una entrevista con Honestly con Bari Weiss el martes.

"Si Irán quiere un programa nuclear civil, pueden tener uno igual que muchos otros países en el mundo tienen uno, y eso es importar material enriquecido", dijo Rubio.

"Hay un camino hacia un programa nuclear civil, pacífico si lo desean. Pero si insisten en enriquecer, entonces serán el único país en el mundo que no tiene un 'programa de armas', entre comillas, pero está enriqueciendo. Y creo que eso es problemático."

La entrevista se produjo después de que Estados Unidos e Irán completaran una segunda ronda de negociaciones sobre el acuerdo nuclear en Omán. Fuentes iraníes informaron a medios árabes que las conversaciones están avanzando a un ritmo "más allá de las expectativas".

"Los iraníes han mostrado disposición para dialogar. Vamos a hablar con ellos. Si hay una posibilidad de paz, vamos a darle a la paz y a una resolución pacífica a este desafío todas las oportunidades para tener éxito", dijo Rubio.

"No queremos una guerra"

Además, enfatizó que la administración no está buscando pasar directamente a la acción militar contra la República Islámica.

"No queremos una guerra. No queremos ver guerra. Este no es un presidente que hizo campaña para iniciar guerras", dijo Rubio.

"Como lo ha dicho claramente, Irán no va a tener armas nucleares, y se reserva el derecho de evitar que eso suceda, pero preferiría que no ocurriera. Preferiría que no haya necesidad de recurrir a la fuerza militar, ya sea por nosotros o por cualquier otra persona. Preferiría que sea algo que podamos negociar."

Aun así, Rubio afirmó que la paz con Irán todavía está lejos.

"Le diría a todos que estamos muy lejos de llegar a cualquier tipo de acuerdo con Irán. Reconocemos que es difícil y complicado. A menudo, desafortunadamente, la paz lo es".

"Pero estamos comprometidos en lograr un resultado pacífico que sea aceptable para todos. Puede que no sea posible; no lo sabemos. Ni siquiera sé si Irán sabe cómo hacer un acuerdo. Tienen sus propias dinámicas políticas internas en su país que tienen que resolver.

El secretario enfatizó que EE. UU. evitaría un conflicto armado con Irán.

"Cualquier tipo de conflicto armado en la región va a ser mucho más complicado de lo que la gente está acostumbrada a ver y de lo que querríamos. Por eso el Presidente está tan comprometido con la resolución pacífica, la prevención de un conflicto armado en este escenario", dijo. "Queremos lograr una resolución pacífica a esto y no recurrir a nada más, ni siquiera especular al respecto en este momento."