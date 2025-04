Siria quiere paz con Israel bajo una condición - Exclusiva

El presidente sirio Ahmad al-Sharaa está abierto a normalizar las relaciones con Israel, según dijo un congresista republicano que recientemente visitó Siria al Jerusalem Post.

"Sharaa dijo que estaba abierto a los Acuerdos de Abraham, lo cual los pondría en buena posición con Israel, otros países del Medio Oriente y, por supuesto, los Estados Unidos," dijo el congresista republicano de Indiana, Marlin Stutzman, en una entrevista exclusiva con el Post.

Stutzman, junto con el congresista republicano de Florida, Cory Mills, se reunieron con el presidente en Damasco el sábado. "Dijo que obviamente tiene que haber negociaciones y que deben tomarse medidas."

Siria debe permanecer unida, dice Sharaa al congresista estadounidense Stutzman

Stutzman describió las condiciones del presidente sirio para la normalización con Israel, siendo la principal de ellas que Siria debe permanecer unificada y soberana.

"Las preocupaciones de Sharaa son que el país de Siria será dividido en regiones. Él no quería ver que eso sucediera", dijo. "Quería que el país de Siria se mantuviera unificado. También mencionó que el avance de Israel cerca de los Altos del Golán debe ser abordado, y no debería haber más bombardeos en Siria por parte de Israel. Realmente creo que él está abierto al diálogo".

Stutzman y Mills fueron los primeros legisladores estadounidenses en visitar Siria desde que el régimen de Assad fue derrocado hace unos meses. El presidente sirio Ahmed al-Sharaa visto con las banderas siria e israelí de fondo (ilustrativo) (credit: REUTERS/KHALIL ASHAWI, SHUTTERSTOCK)

"Había carteles en Damasco que decían 'Haz a Siria Grande de Nuevo'. El pueblo sirio definitivamente admira al presidente Trump", dijo Stutzman al Post. "Realmente percibí un deseo de entablar un diálogo y potencialmente construir una relación con los Estados Unidos".

Reconstruir Siria requerirá un gobierno estable, dice Stutzman al Post

Durante su visita, los congresistas se reunieron con la comunidad cristiana y altos funcionarios del gobierno, y recorrieron sitios donde el presidente Bashar al-Assad había bombardeado anteriormente a su propio pueblo. También visitaron prisiones donde disidentes eran detenidos, torturados y ejecutados.

"El pueblo sirio está mejor hoy que hace seis meses bajo Assad. Sí creo que es posible reconstruir Siria, pero requiere un gobierno estable. En primer lugar, el gobierno no debe actuar en contra de sus propios ciudadanos".

La reunión más intrigante, según los congresistas, fue con el propio Sharaa. Stutzman dijo que el presidente les dijo que quiere transformar Siria en algo completamente diferente de lo que ha sido en las últimas décadas.

"Estaba emocionado de hablar sobre comercio, comercio, turismo y desarrollar rutas comerciales desde el sur hasta el norte y hacia Europa, lo que podría reducir significativamente los tiempos de transporte", dijo al Post.

Stutzman reconoció el pasado de Sharaa como miembro anterior de al-Qaeda, pero dijo que su primera impresión fue que el presidente ha experimentado una transformación.

"Tuvimos una conversación muy buena", dijo Stutzman. "Es muy joven, a principios de los 40. Estaba tranquilo y reflexivo. Se podía ver que ha estado trabajando duro con todo lo que ha estado sucediendo desde que asumió el control de Siria".

Título: Abordar las sanciones de EE. UU. significará cumplir con condiciones sobre derechos humanos, Israel

Para lograr sus ambiciones para Siria, el presidente entiende que debe convencer a la administración Trump de levantar las sanciones.

"No está pidiendo dinero a EE. UU., solo que se levanten las sanciones, y creo que es algo que debería considerarse", dijo Stutzman.

Aclaró que la administración estadounidense tiene condiciones para levantar las sanciones, incluyendo mejores relaciones con Israel. "Los pasos que deben tomarse incluyen garantizar el respeto de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la libertad religiosa y tratar a todos los sirios con dignidad; nadie debería ser tratado como una minoría o menos que humano.

"Y, por supuesto, mantener una relación respetuosa y segura con Israel, y que Siria no se convierta en un campo de entrenamiento para el terrorismo, no se convierta en un peón para Irán o para China o Rusia, y que trabajen como un país dentro de la región."

Stutzman insta a los funcionarios a darle una oportunidad a Sharaa

Los altos funcionarios israelíes han permanecido escépticos ante el nuevo tono del presidente. El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, dijo hace unas semanas que Sharaa y su gobierno "eran y siguen siendo yihadistas, aunque ahora vistan trajes". Stutzman, a través del Post, envió un mensaje a sus homólogos en Israel.

"Está claro que este régimen es preferible al de Assad. Hable con él, ¿qué tiene que perder? ¿Podría engañarnos? Sí, y que vergüenza para él si lo hace. Pero eso no significa que no debamos hablar con él. Si cumple con los pasos que todos consideramos importantes, entonces podremos hablar sobre la siguiente etapa. No involucrarse con él podría llevarlo de nuevo hacia Rusia e Irán."

Finalmente, Stutzman dijo que cree que Trump decidirá qué sucederá con la política de Estados Unidos sobre Siria y establecerá los términos para el retorno de Siria a la comunidad internacional.

Según Stutzman, Sharaa quiere abrir un nuevo capítulo, pero debe tener cuidado de no engañar.

"Si el Presidente al-Sharaa hace lo que dice que quiere hacer, Siria podría prosperar, convertirse en un lugar comparado con Estambul. Un país próspero en el escenario mundial. Esta es una oportunidad increíble para él, si lo hace bien. Si se equivoca, habrá consecuencias."