¿Mohammed Dahlan podría ser el próximo gobernador de Gaza?

Durante más de una década, un nombre sigue surgiendo como un posible futuro líder palestino que podría ser aceptable no solo para el mundo árabe, sino también para Estados Unidos e Israel: Mohammed Yusuf Dahlan.

La carrera de Dahlan, hasta la fecha, se describe mejor como irregular. Ha habido altibajos en sus relaciones con el mundo palestino y también con Occidente e Israel. Debido a que su posición con ambos ha variado de amigo a enemigo y de vuelta, ha adquirido, curiosamente, una especie de estatus general y cierta credibilidad.

Su credibilidad como actor en la escena actual de Israel y Palestina se ve reforzada por el hecho de que es un nativo de Gaza, nacido en 1961 en el campo de refugiados de Khan Yunis. Cuando era adolescente, Dahlan ayudó a establecer el Movimiento Juvenil Fatah, conocido como las Águilas de Fatah.

En sus veinte años, fue arrestado más de una vez por las autoridades israelíes por su activismo político, pero nunca por actividades terroristas. Aprovechó su tiempo en las cárceles israelíes para aprender hebreo, el cual habla con fluidez.

A principios de la década de 1990, se informó de manera confiable que Dahlan ayudó en las negociaciones que llevaron a los Acuerdos de Oslo. El primer acuerdo, firmado en 1993, fue violentamente opuesto por Hamas, que cortó relaciones con Yasser Arafat como resultado. Arafat eligió a Dahlan para dirigir la Fuerza de Seguridad Preventiva en Gaza, mientras que Israel y Estados Unidos lo apoyaron y cooperaron estrechamente con él en su nuevo papel, especialmente para contrarrestar a Hamas.

Mohammed Dahlan sentado en su despacho de Abu Dhabi, en 2016. Hoy, su influencia internacional llega muy lejos, explica el escritor. (credit: REUTERS)

¿El próximo líder en espera de Gaza?

Reuniendo una fuerza de 20,000 hombres, se volvió tan poderoso que la Franja de Gaza fue apodada "Dahlanistán". Ahora, un cuarto de siglo más tarde, ¿está volviendo la rueda completa y podría Dahlan encontrarse una vez más gobernando Gaza?

De hecho, su nombre ha sido mencionado en los últimos años para un papel mucho más importante: un posible sucesor del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas.

Dahlan comenzó a hacer olas políticas en 2001, cuando comenzó a denunciar la corrupción en la Autoridad Palestina y a pedir reformas. Un año después, renunció y, presentándose como un crítico acérrimo de Arafat, hizo campaña en contra de la corrupción y por la reforma. Como resultado, Dahlan y sus seguidores ganaron la mayoría de las secciones de Fatah en Gaza.

En las elecciones palestinas de 2006, Hamas obtuvo la mayoría en Gaza. Dahlan calificó su victoria electoral como un desastre, y en enero de 2007, realizó la mayor concentración de simpatizantes de Fatah en la Franja de Gaza, donde denunció a Hamas como "un grupo de asesinos y ladrones".

Su instinto fue validado seis meses después cuando Hamas llevó a cabo un sangriento golpe de Estado en Gaza, tomó el poder y expulsó a los funcionarios de Fatah que no habían sido asesinados previamente. Años después, se reveló que Dahlan jugó un papel clave en un fallido complot estadounidense para derrocar a Hamas del poder.

Sin embargo, siendo la política palestina lo que es, más recientemente ha habido indicios de una reconciliación limitada entre Hamas y Dahlan, una situación que mejor se describe como cooperación táctica. Alrededor de 2017, surgieron informes de conversaciones mediadas por Egipto entre Hamas y los representantes de Dahlan, apoyadas por los Emiratos Árabes Unidos.

En 2011, cuando fue expulsado de Fatah, Dahlan se exilió en los Emiratos Árabes Unidos. Desde octubre de 2007, cuando se informó que la administración Bush presionó a Abbas para que nombrara a Dahlan como su vicepresidente, Abbas lo ha considerado un rival peligroso.

Esperando su momento, Abbas finalmente acusó a Dahlan en junio de 2011 de corrupción financiera y asesinato, llegando al extremo de acusarlo de matar al fallecido líder de la OLP, Yasser Arafat, una acusación que no ha dado lugar a procedimientos legales o cargos formales. Investigadores franceses en 2015 concluyeron que Arafat murió por causas naturales.

Mientras se establecía en los Emiratos Árabes Unidos, Dahlan se convirtió en un estrecho asesor de Mohammed bin Zayed, entonces príncipe heredero, ahora presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Aunque nunca se ha reconocido oficialmente, se cree que Dahlan ha jugado un papel detrás de escena en facilitar la normalización de las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel, lo que resultó en los Acuerdos de Abraham en septiembre de 2020.

La estrecha relación de Dahlan con los Emiratos Árabes Unidos le ha dado un poder financiero y político, que ha utilizado para apoyar a sus aliados políticos dentro de la sociedad palestina.

En enero de 2025, los medios informaron que Hamas y Fatah habían llegado a un acuerdo preliminar para formar un "comité de apoyo comunitario" para administrar la Gaza posguerra. El concepto fue presentado a la Organización para la Liberación de Palestina y fue rechazado, pero comenzaron a surgir posibles líderes para la Gaza posguerra.

La aceptabilidad para Estados Unidos, el mundo árabe e Israel es el obstáculo que los contendientes tendrían que superar, y pocos están mejor ubicados que Dahlan. El escritor palestino Fathi al-Sabah ha dicho: "Dahlan no aspira a asumir el liderazgo de la Franja de Gaza en la fase posguerra. Más bien, se ve a sí mismo como candidato para liderar a todo el pueblo palestino, aspirando al cargo de presidente de la Autoridad Palestina".

Esta aspiración no es indigna, si es que en efecto Dahlan la tiene, y está lejos de ser inconsistente con aceptar la prestigiosa, aunque onerosa, tarea de liderar su nativa Gaza fuera de la guerra y hacia la paz. El éxito en ese papel colocaría a Dahlan en una posición para suceder al actual Mahmoud Abbas de 90 años, actualmente en el vigésimo año de su mandato de cuatro años.

Por ahora, Dahlan se contenta con jugar el conocido juego político: sea cual sea el alto cargo al que esté apuntando, jure que nada está más lejos de sus pensamientos.

El 24 de julio de 2024, Dahlan publicó esto en su cuenta X, refiriéndose a sí mismo en plural como el real "nosotros":

"Varios escenarios han sido presentados repetidamente o filtrados a los medios sobre los arreglos para el 'día después' de la devastadora guerra de Israel en Gaza. A veces se usa nuestro nombre para emocionar a la audiencia. Por lo tanto, y una vez más, reiteramos que... nuestra prioridad más alta ahora es terminar la guerra.

"No apoyaremos ninguna elección que no se haya alcanzado basándose en entendimientos nacionales palestinos [logrados] a través de un proceso democrático transparente... He rechazado repetidamente aceptar cualquier rol de seguridad, gubernamental o ejecutivo".

Los rumores obviamente ya estaban muy extendidos. Dos días después de su publicación, adquirieron sustancia en un extenso artículo en The Wall Street Journal.

"La pregunta de quién gobernará Gaza", comenzó, "ha plagado los esfuerzos para poner fin a la guerra de nueve meses de Israel para destruir a Hamas... Algunos negociadores se sienten cada vez más atraídos por Mohammed Dahlan como una solución temporal a un dilema que enfrenta la Gaza de posguerra".

El nombre de Dahlan está ahí fuera como un potencial futuro líder palestino, de una forma u otra. Sin duda tiene en mente el antiguo dicho griego: "Entre el cántaro y los labios, hay muchos tropiezos".

El escritor es el corresponsal en Oriente Medio para Eurasia Review. Su último libro es Trump y la Tierra Santa: 2016-2020. Síguelo en www.a-mid-east-journal.blogspot.com