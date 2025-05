Drones hutíes drenan miles de millones mientras el caos en el Mar Rojo se intensifica

Cuando un misil de $20,000 disparado por los rebeldes hutíes de Yemen puede derribar un dron Reaper de EE. UU. que vale más de $30 millones, el costo de la guerra adquiere una nueva y preocupante forma. Ese desequilibrio está definiendo ahora la crisis en el Mar Rojo, donde los ataques sostenidos de terroristas respaldados por Irán están drenando los presupuestos de defensa occidentales y alterando las arterias del comercio global.

Más de 800 ataques han sido llevados a cabo por Estados Unidos contra posiciones hutíes desde el 15 de marzo, sin embargo, la lluvia de drones y misiles no ha cesado. A medida que las fuerzas hutíes atacan barcos vinculados a estadounidenses, británicos e israelíes a lo largo de uno de los corredores marítimos más vitales del mundo, la presión militar y económica se intensifica sobre EE. UU. y sus aliados, sin que se vislumbre un final.

Según el coronel británico (retirado) Richard Kemp, que comandó fuerzas en Afganistán y ha asesorado en seguridad en Medio Oriente, dijo que las huellas de Irán están por todas partes en el conflicto. "Esto es Irán mostrando su fuerza", dijo Kemp en una entrevista exclusiva con The Media Line. "No se trata solo de atacar a Israel, se trata de mostrar que Teherán puede dañar al oeste, especialmente económicamente, sin disparar un solo tiro directamente". Kemp describió a los hutíes como un brazo de lo que llamó el "pulpo iraní", utilizado para disuadir los ataques occidentales contra Irán amenazando tanto objetivos militares como comerciales. "Es una forma de decir: si nos atacan, desataremos el caos a través de nuestros intermediarios", dijo. "Y el Mar Rojo es uno de los mejores lugares para hacerlo".

Manifestantes, en su mayoría partidarios de los Houthi, sostienen armas para conmemorar el Día anual de Al Quds el último viernes de Ramadán, en Saná, Yemen, 28 de marzo de 2025 (credit: REUTERS/KHALED ABDULLAH)

El costo del contención

La disparidad económica entre la acción ofensiva y defensiva en este conflicto es impactante. Mientras que los hutíes disparan proyectiles relativamente baratos, a menudo hechos con componentes importados de Irán, interceptarlos requiere millones de dólares en sofisticados sistemas occidentales.

Janatan Sayeh, analista de investigación en la Fundación para la Defensa de las Democracias, explicó que esto no es accidental, es estratégico. "Esto es una guerra asimétrica por diseño", dijo Sayeh a The Media Line. "No necesitas infligir grandes bajas. Solo necesitas hacer sangrar económicamente a tu adversario." Sayeh detalló cómo los hutíes ahora ensamblan la mayoría de sus armamentos dentro de Yemen. "Irán ya no envía misiles completos", dijo. "Envían partes: drones, sistemas de guía, ojivas, y los hutíes los ensamblan localmente, siguiendo instrucciones. Este sistema modular dificulta la interceptación y permite un suministro continuo."

Ese suministro es difícil de interrumpir. Incluso si las partes son interceptadas en el mar, una vez que existen el conocimiento y las herramientas dentro de Yemen, el sistema puede regenerarse. "Cada misil Patriot o interceptor naval cuesta millones", agregó Kemp. "Cada dron que lanzan podría costar unos miles de dólares. Esto no es sostenible."

Más allá del costo de la interceptación, mantener una presencia militar constante en la región aumenta la tensión. Los grupos de portaaviones, patrullas de drones y campañas de ataques aéreos en Yemen son empresas costosas, y la frecuencia de los ataques hutí sugiere que este desgaste podría durar años. "Esto se está convirtiendo en una guerra de desgaste", dijo Sayeh. "Pero solo un lado está gastando mucho".

Caos marítimo y riesgos energéticos: Un impacto económico más amplio

Mientras que los costos militares de interceptar los ataques hutíes han dominado los titulares, la interrupción económica causada por la crisis es igualmente severa y sigue creciendo. Según Noam Raydan, miembro senior del Instituto de Política del Cercano Oriente de Washington, el tránsito comercial a través de Bab el-Mandeb e incluso el Canal de Suez ha disminuido en más del 50% desde que los hutíes comenzaron su campaña marítima a fines de 2023. "Esto es enorme", dijo Raydan a The Media Line. "Muchos barcos comerciales simplemente no pueden navegar a través del Mar Rojo y han tenido que desviarse alrededor del sur de África. Esto agrega semanas de viaje y aumenta significativamente los costos de transporte".

Raydan señaló que, aunque la industria naviera se ha adaptado de alguna manera, cambiando rutas y ajustando servicios, muchas embarcaciones vinculadas a intereses estadounidenses o israelíes evitan por completo la región. "No hay barcos navegando bajo la bandera israelí en esas aguas", dijo. "E incluso las embarcaciones con vínculos indirectos con Israel están evitando la zona".

Esta interrupción no solo ha elevado las tarifas de flete a nivel mundial, sino que también ha creado oportunidades para que ciertas empresas se beneficien de la inestabilidad. "Algunas empresas han aprovechado la crisis", explicó Raydan. "Incluso una empresa naviera con sede en Singapur lanzó un nuevo servicio en el Mar Rojo durante el conflicto. Y grandes actores como Maersk y CMA CGM se han beneficiado de los aumentos en los cargos de flete, aunque otros, como MSC, que vio sus embarcaciones atacadas, han tenido que retirarse".

Raydan enfatizó que el impacto de estas interrupciones es de gran alcance. "Los consumidores se ven afectados aunque no se den cuenta", dijo. "Los costos de transporte se incluyen en todo, ya sea gasolina o bienes importados". Añadió que el efecto es particularmente visible en los envíos de petróleo. "El petróleo crudo de Irak que solía pasar por el Mar Rojo ahora tiene que tomar la ruta más larga alrededor de África. Esto aumenta directamente el precio por barril para cuando llega a las refinerías europeas".

A pesar de algunas advertencias tempranas a finales de 2023, la esperada inflación dramática en bienes de consumo no se materializó por completo, gracias en parte a la adaptación de la industria. Sin embargo, Raydan advirtió que los riesgos siguen siendo volátiles e irresueltos. "Los hutíes siguen rastreando barcos", dijo. "Incluso si no están atacando todos los objetivos, ya han dividido su campaña marítima en múltiples fases. No se sabe lo que podrían hacer a continuación ni por qué razones".

También destacó las mayores apuestas estratégicas, especialmente para los productores de energía regionales como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. "Estos países están invirtiendo en infraestructuras energéticas masivas", dijo Raydan. "Pero todo eso depende de la estabilidad regional. Si se permite que los hutíes sigan expandiendo sus capacidades, podrían apuntar a proyectos energéticos de alto perfil. Ya lo han hecho antes".

Finalmente, Raydan señaló a la víctima económica silenciosa en todo esto: Egipto. "La disminución del tráfico en el Canal de Suez les ha costado miles de millones, al menos $5 mil millones en ingresos perdidos hasta ahora", dijo. "Y con el tránsito aún reducido en un 70%, es un golpe nacional importante".

A pesar de la magnitud de la respuesta, tanto Kemp como Sayeh criticaron el manejo de la crisis por parte del Occidente. "La respuesta de Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Biden, fue extremadamente débil", argumentó Kemp. "Deslistaron a los hutíes como grupo terrorista desde el principio para apaciguar a Irán. Eso marcó el tono para todo lo que siguió". Sayeh estuvo de acuerdo en que los ataques aéreos solos no detendrían los ataques. "Esto es como un juego de golpear al topo", dijo. "Golpeas un sitio de misiles, construyen otro. Matas a un comandante, lo reemplazan. Mientras Irán siga proporcionando el material y el entrenamiento, este ciclo continúa".

Ambos analistas descartaron la probabilidad de desplegar fuerzas terrestres. "No hay apetito en Washington o Londres por desplegar tropas en el terreno", dijo Kemp. "Podríamos ver operaciones de fuerzas especiales apuntando a la cúpula clave de los hutíes. Pero ¿un despliegue a gran escala? Poco probable." Sayeh agregó que incluso las estrategias de decapitación tienen un efecto limitado. "Puedes eliminar a una figura, pero si la infraestructura está intacta, la amenaza persiste. Se trata de desmantelar redes, no individuos".

¿Qué pasa con Irán?

Mientras algunos se preguntan si los hutíes están siendo abordados en las negociaciones nucleares entre EE. UU. e Irán, Sayeh dijo que no lo están. "Puedes limitar los porcentajes de enriquecimiento, pero ¿cómo le dices a Irán que deje de ayudar a un grupo que no controla oficialmente?" Advertía que incluirlos en las conversaciones realmente limitaría las opciones de represalia de EE. UU. e Israel. "Mantenerlos fuera de la mesa brinda más flexibilidad operativa", dijo.

Sin embargo, Sayeh sugirió que la escalada es posible. "Si se demuestra que los barcos o el personal iraní están apoyando a los hutíes, podrían convertirse en objetivos legítimos. El precedente existe."

Un patrón costoso sin fin a la vista

Mientras los hutíes reciban armas, capacitación y respaldo político de Teherán, ninguno de los expertos entrevistados cree que la amenaza desaparecerá. "Mientras las armas provengan de Teherán", dijo Sayeh, "este problema persistirá". Kemp ecoó la misma advertencia: "A menos que empecemos a pensar en esto como una estrategia global de Irán, seguiremos perdiendo esta batalla—una costosa misilada a la vez."