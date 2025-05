Omán negoció el alto el fuego entre Estados Unidos y los hutíes de Yemen

Un acuerdo de alto el fuego que Omán dijo que medió entre Estados Unidos y los hutíes de Yemen marca un cambio importante en la política del grupo alineado con Irán desde el inicio de la Guerra entre Israel y Hamás.

El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, dijo que los hutíes y Estados Unidos "ya no se atacarán entre sí, garantizando la libertad de navegación para el tráfico marítimo comercial internacional en el Mar Rojo".

Omán dijo que ninguna de las partes se atacará, incluidos los barcos estadounidenses en el Mar Rojo y el Estrecho de Bab al-Mandab.

El petrolero ''CORDELIA MOON'' estalla en llamas tras ser alcanzado por un ataque con misiles de los Houthi frente al puerto yemení de Hodeidah el pasado octubre. (credit: Houthi Military Media/Reuters)

Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Oriente Medio, estuvo involucrado en las conversaciones, según una fuente citada por The Jerusalem Post.

Reports say Oman has said it mediated a ceasefire deal between Yemen's Houthis and the U.S.Why this makes sense:Oman is sponsoring the US-Iran talksIt’s in Oman’s interest to end the US-Houthi conflictIt builds confidence that Oman can help pave the way to the Iran deal