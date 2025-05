Trump anunciará el reconocimiento de EE.UU. al Estado palestino según fuentes del Golfo

Arabia Saudita será sede de una cumbre entre el Golfo y EE. UU. a mediados de mayo, como parte de la primera visita del presidente de EE. UU., Donald Trump, a Arabia Saudita durante su segundo mandato. Esto sigue a la cumbre celebrada el 21 de mayo de 2017, durante el primer mandato de Trump.

La cumbre, organizada por Arabia Saudita en su capital, Riad, fue precedida por numerosas predicciones respecto al anuncio al que Trump se refirió, describiéndolo como un "anuncio muy importante" durante una reunión con el primer ministro canadiense Mark Carney en la Casa Blanca el martes 6 de mayo.

Además de lo que Trump tiene la intención de anunciar, la agenda de la cumbre y los acuerdos esperados han generado especulaciones, que van desde acuerdos de seguridad y militares hasta acuerdos tecnológicos y de inteligencia artificial.

Todos los líderes del Golfo están programados para participar en la cumbre del Golfo-Estados Unidos, con la excepción del Rey Salman bin Abdulaziz, quien no ha participado en eventos públicos o reuniones durante mucho tiempo debido a sus condiciones de salud.

(De izquierda a derecha) El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ven encima de las banderas de Arabia Saudí, Estados Unidos e Israel (ilustrativo) (credit: CHAIM GOLDBERG/POOL, REUTERS, SHUTTERSTOCK)

¿Reconocerá Donald Trump un estado palestino?

Una fuente diplomática del Golfo, que se negó a ser nombrada o a revelar su posición, dijo a The Media Line: "El presidente Donald Trump emitirá una declaración sobre el Estado de Palestina y el reconocimiento estadounidense del mismo, y que se establecerá un estado palestino sin la presencia de Hamas".

La fuente también agregó: "Si se hace un anuncio de reconocimiento estadounidense del Estado de Palestina, será la declaración más importante que cambiará el equilibrio de poder en el Medio Oriente, y más países se unirán a los Acuerdos de Abraham".

La fuente confirmó que los acuerdos económicos estarán presentes, pero muchos de ellos ya han sido anunciados, y es posible que veamos a los estados del Golfo exentos de aranceles.

El embajador de EE. UU. en Israel, Mike Huckabee, negó las declaraciones hechas por esta fuente en X/Twitter el sábado por la tarde, diciendo que Israel no tiene mejor amigo que EE. UU.

Ahmed Al-Ibrahim, exdiplomático del Golfo, dijo a The Media Line: "No espero que se trate de Palestina. El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi y el rey Abdullah II de Jordania no han sido invitados. Ellos son los dos países más cercanos a Palestina, y sería importante que estuvieran presentes en cualquier evento como este."

Al-Ibrahim también dijo: "Vendrán importantes acuerdos, quizás similares a los que ocurrieron en la cumbre Golfo-EE. UU. de 2017, con acuerdos saudíes por más de $400 mil millones. No olvidemos que los Emiratos Árabes Unidos anunciaron inversiones en EE. UU. por más de $1 billón, y Arabia Saudita anunció inversiones por más de $600 mil millones."

Él continuó, "Esto es claro porque el presidente Donald Trump tiene la intención de visitar los Emiratos Árabes Unidos y Qatar después de concluir su visita a Arabia Saudita. Estas son dos economías importantes con recursos financieros significativos y grandes inversiones en los Estados Unidos."

Ahmed Boushouki, un analista político saudí, le dijo a The Media Line: "Se trata de importantes acuerdos económicos que tendrán lugar en el Reino de Arabia Saudita. Quizás el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insinuó esto cuando les dijo a los estadounidenses que 'compraran acciones ahora, antes de su gran anuncio en los próximos dos días'".

En relación a la noticia de una cooperación nuclear pacífica entre Estados Unidos y Arabia Saudita para generar electricidad en Arabia Saudita, Boushouki dijo: "Arabia Saudita ha tenido un programa anunciado desde 2010, y ha sido discutido varias veces antes. Empresas internacionales ahora están trabajando para implementar estos proyectos en Arabia Saudita."

Actualmente hay planes en marcha en Arabia Saudita para construir el primer reactor nuclear del reino, con varias empresas internacionales compitiendo para diseñar y construir el reactor. Mientras tanto, el país vecino del Golfo, los Emiratos Árabes Unidos, ya posee el reactor de Barakah y es el único país árabe con una planta de energía nuclear de cuatro reactores, en colaboración con una empresa coreana.

