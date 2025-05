Las negociaciones nucleares de EE. UU. pueden estar colapsando, e Irán está preocupado

Irán está cada vez más preocupado de que las negociaciones nucleares con EE. UU. colapsen. Este mensaje proviene de Irán y otros observadores.

Irán entró en las negociaciones con cierta sospecha y divisiones entre el optimismo que sustentaba el enfoque del presidente iraní y el pesimismo que sustentaba las opiniones del Líder Supremo sobre las mismas negociaciones.

Por esta razón, Irán insistió en negociaciones "indirectas" en Omán, que pronto se trasladaron a Italia y luego volvieron a Omán. Omán es el país anfitrión, y Omán jugó un papel clave en el alto el fuego que puso fin a los ataques aéreos de EE. UU. contra los hutíes.

Sin embargo, después de un éxito inicial en abril, las negociaciones en mayo han encontrado un obstáculo. No está claro si las cosas se pueden salvar esta semana.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, se dirige al Golfo, y por lo tanto, las negociaciones se dan en un momento sensible. Trump y su enviado, Steve Witkoff, podrían sacar un as de la manga repentinamente y proceder de una manera aceptable para Irán. Por otro lado, los recientes mensajes de Washington han hablado sobre desmantelar el programa nuclear de Irán y prevenir el enriquecimiento.

Irán no aceptará esos términos. Steve Witkoff, enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, habla con los medios de comunicación a las puertas del Ala Oeste de la Casa Blanca el mes pasado. (credit: Leah Mills/Reuters)

¿Qué sabemos sobre los mensajes oficiales de Irán? Los medios estatales iraníes dijeron el 11 de mayo, antes de una nueva ronda de conversaciones: "Irán insiste en su derecho al uso pacífico de la energía nuclear, incluido el enriquecimiento. El ministro de Relaciones Exteriores [iraní] dice que Irán ha declarado como prohibida la adquisición y uso de armas nucleares y siempre ha sido un miembro comprometido del régimen internacional de no proliferación". En este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que Irán "ha declarado como prohibida la adquisición y uso de armas nucleares y siempre ha sido un miembro comprometido del régimen internacional de no proliferación, pero al mismo tiempo, insiste en su derecho al uso pacífico de la energía nuclear, incluido el enriquecimiento".

Araghchi hizo esta declaración en una conferencia en Doha. Qatar es muy amigable hacia Irán, y Doha también tiene estrechos vínculos con Occidente.

Doha preferiría que el acuerdo con Irán avance. "No estamos buscando armas nucleares, y las armas de destrucción masiva no tienen lugar en la doctrina de seguridad de Irán. Por eso fuimos uno de los iniciadores de la creación de una zona libre de armas nucleares en la región de Asia Occidental", dijo el principal diplomático de Irán. "Es necesario que los países occidentales y todos los que afirman oponerse a las armas nucleares se abstengan de aplicar un doble rasero. No podemos afirmar estar preocupados por la energía nuclear pacífica de Irán y otros países de la región, pero permitir que un régimen ocupante, agresor y genocida posea un gran arsenal de armas nucleares", agregó.

Irán busca otras vías para asegurar la seguridad nuclear en medio de conversaciones con EE. UU.

Irán insinúa que está equilibrando las conversaciones con Estados Unidos y sus propias discusiones con Europa, Rusia y China. Araghchi también se reunió con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan Al Saud. "Durante la reunión del sábado, los dos funcionarios abordaron temas diplomáticos clave y exploraron formas de mejorar la cooperación en la lucha contra los desafíos regionales e internacionales", dijo la IRNA.

Esto es importante porque sucede antes de la visita de Trump a la región y su reunión con líderes del Golfo. Después de detenerse en Arabia Saudita, el principal diplomático iraní se dirigió a Doha, donde hizo comentarios sobre las conversaciones nucleares con Irán.

Irán ya está elaborando escenarios para posibles "fracasos" en las conversaciones, informó Al-Ain media en los Emiratos Árabes Unidos el 11 de mayo. Este informe señaló que la ronda anterior de conversaciones programada para el 3 de mayo en Roma fue pospuesta. El 4 de mayo, los hutíes lanzaron un misil de largo alcance que impactó cerca del aeropuerto internacional Ben-Gurion de Israel. Ese mismo día, Israel también aprobó planes para una nueva operación en Gaza. Los días 5 y 6 de mayo, Israel realizó ataques en Yemen y Estados Unidos anunció un alto el fuego en Yemen, ilustrando lo rápido que están ocurriendo las cosas.

Un funcionario iraní le dijo a CNN: "Las conversaciones indirectas con Estados Unidos, que tienen como objetivo abordar el programa nuclear de Teherán y levantar las sanciones, no son serias por parte de los estadounidenses y probablemente fueron diseñadas desde el principio para ser una trampa para llevar la situación hacia la tensión". Esto ilustra cómo Irán se está preparando para un posible desastre en el futuro.

Teherán cree que está siendo manipulado. Observa las entrevistas en los medios de comunicación con funcionarios estadounidenses y las declaraciones contradictorias de Washington, y su evaluación ha pasado de ser optimista a mediados de abril a un profundo pesimismo hoy en día.

Irán piensa que Estados Unidos no está realmente listo para discutir cuestiones técnicas relacionadas con el programa. Teherán también puede creer que esto es una trampa para crear el pretexto de un fracaso y justificar un conflicto. El régimen iraní cree que Israel y las voces proisraelíes están tratando de sabotear las conversaciones, un punto que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán mencionó la semana pasada cuando se dirigía a Pakistán.

De hecho, Irán probablemente ve a Pakistán como un modelo de cómo poseer armas nucleares y disuadir a los adversarios. Irán, al igual que Pakistán, es amigo de China. Irán probablemente observó cómo Pakistán logró que Estados Unidos presionara por un alto el fuego y cómo Pakistán utilizó el conflicto en su beneficio. Irán puede ser amigo de India, pero también aprende tácticas y estrategias de Islamabad.

Las fuentes iraníes informaron a los medios de comunicación estadounidenses que "Estados Unidos proporciona respuestas breves y generales a las preguntas e ignora propuestas clave. Esta situación ha llevado a Irán a concluir que es poco probable que las negociaciones produzcan el resultado deseado de alivio de sanciones y beneficios económicos. Como resultado, Teherán ha estado preparando los escenarios necesarios durante el último mes". El enriquecimiento de uranio en suelo iraní es una línea roja para Irán en las negociaciones, señaló el informe de CNN.

Irán probablemente está preocupado de que el mensaje de Witkoff parezca haber cambiado. Según informes recientes, Witkoff ha endurecido su postura, insistiendo en que Irán no desmantelará sus instalaciones de enriquecimiento.

¿Qué podría suceder a continuación? Irán querrá ver si puede avanzar a la siguiente etapa de conversaciones técnicas. Si no, entonces Irán podría alejarse de un acuerdo y ver si sus amigos en otros países pueden hablar con Estados Unidos. Es probable que Irán sepa que la administración de Trump no quiere involucrarse en otra guerra. Sin embargo, Irán también desea un alivio de las sanciones.