Trump visita Medio Oriente y relega a Israel a un rol secundario

El presidente de EE. UU., Donald Trump, está programado para reunirse con el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, el martes. Una sesión ampliada en Riad incluirá al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, al presidente libanés Joseph Aoun y al presidente sirio Ahmed al-Sharaa. Para Israel, este desarrollo es preocupante en varios aspectos.

Abbas no asiste porque insistió en hacerlo. Más bien, fue invitado por el príncipe heredero. Será parte de un grupo más grande de líderes árabes que se reunirán con el presidente de EE. UU. durante su visita a Arabia Saudita.

Esta invitación es un movimiento deliberado, destinado a colocar asuntos regionales críticos directamente ante Trump. El príncipe heredero está enviando un mensaje: la AP no puede ser ignorada, a pesar de los intentos de Israel de hacerlo.

Es como si Salman estuviera diciendo: ¿Quieres hablar con nosotros? Estamos abiertos a eso. ¿Quieres comercio y grandes acuerdos? Absolutamente. Para ser claro, también hay un aspecto político: no hay forma de evitar Ramallah. Abbas es parte de la delegación. Es uno de nosotros. Debes ver la región como lo hacemos nosotros, no como los israelíes la presentan.

Ese mensaje está tomando forma, y la Casa Blanca no ha objetado. Tampoco se esperaba que lo hiciera. Trump parece no estar preocupado por el desarrollo, y precisamente eso es un problema para el primer ministro Benjamin Netanyahu.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reúne con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, en Riad, Arabia Saudí, 17 de febrero de 2025. (credit: REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN/POOL)

Los hechos son claros: Trump se reunirá con Abbas durante su gira regional, pero no con Netanyahu.

La insistencia saudí en la participación de Abbas no es meramente una señal interna o un gesto hacia el mundo árabe más amplio. Refleja cambios en las dinámicas políticas y de seguridad regionales, y no están favoreciendo a Israel.

Las demandas saudíes, inicialmente planteadas en respuesta a la guerra entre Israel y Hamas, han aumentado en las últimas semanas.

Dos decisiones clave de EE. UU. contribuyeron a esto: la decisión de poner fin a las operaciones militares contra los hutíes, a pesar de sus continuos ataques con misiles balísticos a Israel, y el impulso para avanzar en importantes acuerdos entre EE. UU. y Arabia Saudita sin condicionarlos a la normalización con Israel.

Independientemente de las intenciones de Trump, el mensaje regional es inequívoco: América se está retirando, dejando a Israel para que maneje sus propias amenazas. Estados Unidos ya no es el "Domo de Hierro" de Israel. Esa es la realidad actual, sin importar lo que alguien pueda afirmar.

La marginación de Trump reduce la relevancia de Israel en la región

La posición regional de Israel se ha deteriorado. A diferencia de antes del 7 de octubre de 2023, la normalización con Israel ahora requiere retornos tangibles, no gestos vagos o simbólicos. Incluso los eslóganes están más allá de la capacidad de Netanyahu en 2025.

En este paisaje cambiante, el príncipe heredero enfrenta desafíos en cuanto a su imagen. Está bajo crecientes críticas, incluso sin perseguir activamente la normalización con Israel.

Los comentarios anteriores que hizo siguen siendo examinados y los eventos actuales en Gaza - vistos por muchos en el mundo árabe como genocidas - solo aumentan la presión sobre él. Debe demostrar solidaridad con la causa árabe, no solo alineación económica con Washington.

La invitación de Abbas también sirve a otro propósito. Una fotografía del líder palestino junto a otros jefes de estado árabes y el presidente de EE. UU. podría brindarle al príncipe heredero cobertura política - un gesto simbólico que legitime cualquier acuerdo Estados Unidos-Arabia Saudita en la opinión pública árabe.

Ese es el punto subyacente - y ya no se trata de Israel. ¿Quién en la región consideraría a Israel, cuando incluso el presidente de los Estados Unidos parece estar desconectado, ya sea en relación con la amenaza de los hutíes o el acuerdo con Arabia Saudita?

En Medio Oriente, la debilidad se nota rápidamente. Egipto no se apresura en aprobar un nuevo embajador israelí, ni está enviando uno a Tel Aviv. Eso no es casualidad.

Trump, actuando de acuerdo a un enfoque pragmático y transaccional, puede que no reconozca el daño que se está haciendo a Israel en términos de imagen y estrategia.

Si la normalización ya no es una condición para los lazos entre Estados Unidos y Arabia Saudita, el papel de Israel está disminuyendo. Riad puede obtener acuerdos comerciales y posiblemente nucleares sin necesidad de hablar sobre Israel.

La relevancia diplomática de Israel está disminuyendo. Su posición está en un punto histórico bajo. Netanyahu no tiene una oferta convincente para un presidente estadounidense centrado en resultados.

Trump continúa con sus prioridades, y eso es lo que importa.

Si Abbas está presente en Riad o no no significa mucho para Trump. Tampoco la opinión de Netanyahu. El presidente estadounidense no ha cambiado su postura. Sus prioridades y métodos siguen siendo consistentes. Que los israelíes estén sorprendidos, eso es su problema, no el de él.

Trump espera que las asociaciones produzcan beneficios concretos. Esa visión moldeó su primer mandato. En ese caso, guiado por Jared Kushner, esto llevó a los Acuerdos de Abraham. Eso fue un éxito medible, y persuadió a Trump.

Hoy, sin embargo, Israel no tiene una nueva iniciativa que ofrecer. Su papel ha pasado de ser un jugador central a ser un observador distante.