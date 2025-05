Si Mohammed Sinwar se ha ido, ¿por qué no tomar el control de Hamas en Gaza? - análisis

Los informes del domingo 18 de mayo indicaron que Mohammed Sinwar podría haber sido asesinado en un ataque aéreo la semana pasada. Al-Hadath informó que su cuerpo, junto con varios de sus asistentes y otro comandante de Hamas, fueron encontrados en Gaza. Las FDI no comentaron inicialmente. Sin embargo, la muerte de Sinwar plantea una vez más la pregunta de por qué no se está haciendo más para reemplazar a Hamas y ofrecer a los gazatíes una alternativa al grupo.

Cuando ocurrió el ataque del 7 de octubre, una de las declaraciones de los funcionarios israelíes fue comparar a Hamas con ISIS. Hubo afirmaciones de que cuando terminara la guerra, "no habría Hamas" en Gaza. Este objetivo ha cambiado un poco en el transcurso de los 19 meses con afirmaciones de "victoria total" y también erosionando las "capacidades militares y de gobierno" de Hamas. Este último objetivo dejará a Hamas en el poder. Israel ha luchado durante 19 meses en una de sus peores y más agotadoras guerras de la historia, y sin embargo, el objetivo no está claro.

Existe la oportunidad en Gaza de reemplazar a Hamas. La mayoría de los líderes de Hamas que estaban vivos el 7 de octubre en Gaza ahora están fallecidos. Los comandantes de compañía, batallón y brigada de Hamas casi todos han sido asesinados. En algunos casos han sido asesinados, reemplazados, asesinados y reemplazados. Esto significa que Hamas ha tenido varias oportunidades de llenar los vacíos en sus filas. Sin embargo, cada vez que los ha llenado, generalmente ha tenido que poner en su lugar a hombres con menos experiencia. El liderazgo de Hamas está devastado.

Por lo general, en la guerra cuando todos los comandantes están muertos, un ejército no funcionará bien. Los grupos terroristas también son susceptibles a esto. Los grupos no pueden funcionar cuando todos los líderes han sido asesinados. En muchos casos en la guerra, una unidad dejará de funcionar cuando sufre entre veinte y cincuenta por ciento de bajas. Las unidades de Hamas han sido diezmadas. Según informes, parecería que muchos de los "batallones" de Hamas que existían el 7 de octubre han sufrido más del cincuenta por ciento de bajas y han perdido casi todos sus comandantes.

Cuando el líder de Hamas, Yahya Sinwar, fue asesinado, no se le dio prioridad a aprovechar su muerte para moverse rápidamente y permitir que Hamas fuera reemplazado. En cambio, la campaña de las FDI ha avanzado en su mayoría a un ritmo lento, muy sistemática y metódicamente, sin ningún intento de aprovechar las condiciones cambiantes en el campo de batalla o los cambios en el liderazgo de Hamas. Esta campaña a menudo se libra como si Hamas no estuviera realmente presente en el otro lado. Lo que esto significa es que el enemigo parece estar cuantificado en un sistema, sin pensar mucho en "¿qué hacemos si los líderes de Hamas son asesinados?".

La misma falta de imaginación parece haber fundamentado la planificación antes del 7 de octubre. Un nuevo informe en The Wall Street Journal indica que Hamas quería sabotear la normalización de Israel con Arabia Saudita. Este era un objetivo claro de Irán y de sus secuaces iraníes como Hezbolá y los hutíes. Esto era bien conocido antes del 7 de octubre. Lo único que no se sabía era exactamente cómo querían hacerlo. Hamas claramente era el "cómo". Sin embargo, se prestó muy poca atención a fortalecer las defensas en la frontera de Gaza. En lugar de eso, la frontera fue despojada de soldados y tratada casi como una frontera de paz.

No hay un proceso claro para reemplazar a Hamas

Hoy en día, el problema continúa persistiendo. No hay un proceso claro para reemplazar a Hamas. No ha habido intento alguno de reemplazarlo ni siquiera a nivel local cuando hay protestas, como en Beit Lahiya en el norte de Gaza. A diferencia de guerras anteriores exitosas contra regímenes como los nazis, donde la guerra terminó con su reemplazo por un liderazgo civil no nazi; no ha habido intento de presentar un liderazgo civil en Gaza. Los líderes de Israel dicen que no quieren que la Autoridad Palestina esté en Gaza. También afirman que no quieren que Hamas gobierne. Sin embargo, el resultado ha sido dejar un vacío de poder que Hamas continúa llenando.

La muerte de Mohammed Sinwar podría brindar otra oportunidad para reemplazar a Hamas. Reemplazarlo también significaría traer a casa a los rehenes. Los estados del Golfo como los Emiratos Árabes Unidos parecen querer que Hamas sea reemplazado. El plan actual de Carros de Gedeón visualiza a Israel trasladando a muchos gazatíes al sur de Gaza y una nueva iniciativa humanitaria respaldada por Estados Unidos tomando forma. Sin embargo, no hay un plan que permita a los gazatíes tener líderes que no sean de Hamas. No hay una visión en marcha para aprovechar la debilidad de Hamas y finalmente deshacerse de él.

En el pasado, líderes de Hamas han sido asesinados y reemplazados. Sin embargo, nunca en los últimos cuarenta años Hamas había tenido tantos líderes y comandantes asesinados. Si el objetivo fue reemplazar a Hamas, ahora sería el momento. Dejarlo debilitado significará que volverá a llenar el vacío en Gaza.