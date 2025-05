Irán y Rusia profundizan lazos en medio de las conversaciones nucleares con Estados Unidos

Irán ha continuado su acercamiento a Rusia y otros países mientras espera la próxima ronda de conversaciones indirectas con Estados Unidos.

Aunque Teherán sigue siendo cautelosamente optimista, desea protegerse. Su objetivo es contar con la ayuda de China, Rusia e incluso algunos países europeos para protegerse de cualquier consecuencia si las conversaciones con Estados Unidos colapsan. Irán se está apresurando a hacer esto, y Rusia es uno de sus principales aliados.

Un fortalecimiento silencioso pero profundo de los lazos entre Irán y Rusia se está desarrollando, como lo demuestran gestos diplomáticos recientes que reflejan cooperación y convergencia estratégica. Durante una reunión en Teherán esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Rudenko Andrey Yurevich, discutieron los lazos bilaterales. La agencia de noticias estatal de Irán, IRNA, destacó la visita.

En el Foro de Diálogo de Teherán (TDF), Araqchi reafirmó "la determinación de Irán y Rusia de reforzar las relaciones bilaterales", señaló la IRNA. Yurevich se centró en "las consultas continuas en todos los niveles" y elogió el foro. Los informes sobre la reunión fueron escasos, pero Irán claramente quiere resaltar los lazos con Rusia.

Esto refleja una tendencia más amplia. Rusia e Irán, ambos sancionados y en desacuerdo con Occidente, se están acercando. Por ejemplo, Teherán ha enviado drones kamikaze a Moscú. También cooperaron en Siria hasta la caída del régimen de Assad. Unas imágenes ilustrativas muestran al Presidente ruso Vladimir Putin y al Líder Supremo iraní Ayatolá Ali Jamenei. (credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Handout via REUTERS)

Los comentarios de Araghchi llegan en un momento en que Rusia enfrenta una creciente presión por su guerra en Ucrania y busca activamente eludir las sanciones occidentales. Irán ofrece tanto solidaridad como salidas estratégicas para Moscú. Desde la tecnología de drones hasta acuerdos energéticos, los dos regímenes ahora están colaborando en áreas que parecerían improbables hace solo una década.

Irán y Rusia - socios estratégicos

La República Islámica también está interesada en un corredor económico norte-sur. Moscú se beneficia de la tecnología militar iraní, como los drones, que han llegado a los campos de batalla de Ucrania. Teherán se beneficia de la cobertura diplomática rusa en la ONU y el acceso a mercados eurasiáticos cada vez más desacoplados de la influencia occidental.

Sus lazos cada vez más estrechos también revelan un hilo ideológico compartido: un rechazo al orden global posterior a la Guerra Fría. En el TDF, los dos funcionarios respaldaron la cooperación bilateral. Esto forma parte de su impulso hacia un mundo "multipolar".

La trayectoria es clara: Irán y Rusia ya no son solo aliados por conveniencia. Están evolucionando hacia socios estratégicos, unidos por una oposición compartida al Occidente. Sin embargo, la nueva administración de EE. UU. está ofreciendo algunas ventajas a ambos países, que ven posibles acuerdos en el futuro. Irán podría conseguir un acuerdo con EE. UU. sobre su programa nuclear; Rusia podría obtener un acuerdo en Ucrania.