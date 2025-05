EE.UU. desarrolla un plan para trasladar a un millón de palestinos a Libia, informa NBC News

La administración Trump está trabajando en un plan para trasladar permanentemente a tantos como un millón de palestinos de la Franja de Gaza a Libia, informó NBC News el viernes, citando a cinco personas con conocimiento del asunto.

NBC informó que el plan está bajo seria consideración y que EE. UU. lo ha discutido con el liderazgo de Libia.

A cambio de reubicar a los palestinos, la administración liberaría a Libia miles de millones de dólares de fondos que EE. UU. congeló hace más de una década.

Los palestinos podrían ser incentivados a irse con la promesa de un estipendio y vivienda.

Basem Naim, un alto funcionario de Hamas, afirmó que el grupo terrorista desconocía los planes de trasladar a los palestinos a Libia, pero condenó los rumores sobre los planes de reubicación de todos modos.

"Los palestinos están muy arraigados en su tierra, muy comprometidos con la patria, y están listos para luchar hasta el final y sacrificar cualquier cosa para defender su tierra, su patria, sus familias y el futuro de sus hijos", dijo Naim en respuesta a las preguntas de NBC News. El oficial de Hamás Bassem Naim asiste a una rueda de prensa en Beirut, Líbano, el 8 de noviembre de 2023. (credit: REUTERS/MOHAMED AZAKIR)

"Los palestinos son exclusivamente la única parte que tiene el derecho de decidir por los palestinos, incluyendo Gaza y los gazatíes, qué hacer y qué no hacer."

Los supuestos planes surgen en medio de significativas tensiones civiles en Libia, donde los manifestantes han exigido la renuncia de miembros del gobierno.

Los planes de Donald Trump para Gaza

Trump dijo el jueves que le gustaría ver a Estados Unidos tomar el control de la Franja de Gaza, lidiar con Hamas y convertirla en una zona de libertad.

"Si es necesario, creo que estaría orgulloso de que Estados Unidos la tenga, la tome, la convierta en una zona de libertad", dijo durante una mesa redonda de negocios.

"Dejen que sucedan cosas buenas, pongan a la gente en hogares donde puedan estar seguros, y Hamas tendrá que ser tratado", dijo Trump.

"Nunca han resuelto el problema de Gaza, y si lo miras, tengo imágenes aéreas", dijo. "Quiero decir, prácticamente no hay edificios en pie; no hay edificio. La gente está viviendo bajo los escombros de edificios que se derrumbaron, lo cual no es aceptable. Es una muerte tremenda. Y quiero ver que eso se convierta en una zona de libertad."

Planes anteriores de Trump para la reubicación de civiles de Gaza han incluido ver a palestinos transferidos a Egipto y Jordania.

Agitación civil en Libia en medio de los planes de reubicación de Gaza

Cientos de manifestantes libios pidieron el viernes la destitución del primer ministro reconocido internacionalmente, Abdulhamid Dbeibah, y al menos tres ministros renunciaron en solidaridad con los manifestantes.

Los manifestantes se reunieron en la Plaza de los Mártires en Trípoli, coreando consignas como "La nación quiere derrocar al gobierno" y "Queremos elecciones".

Luego marcharon hacia el edificio gubernamental principal en el centro de la ciudad. "No nos iremos hasta que se vaya", dijo un manifestante.

Los marchantes llevaron imágenes de Dbeibah, el asesor de seguridad nacional Ibrahim Dbeibah y el ministro del Interior Emad Tarbulsi, con sus rostros tachados en rojo.

Dbeibah, quien lidera el Gobierno de Unidad Nacional dividido del país, llegó al poder a través de un proceso respaldado por la ONU en 2021. Las elecciones planeadas no se llevaron a cabo ese año debido a desacuerdos entre facciones rivales, y él ha permanecido en el poder.

El viernes, el empresario Wael Abdulhafed dijo: "Estamos aquí hoy para expresar nuestra ira contra Dbeibah y todos los que tienen el poder desde hace años y para evitar las elecciones. Deben abandonar el poder".

Las demandas para que Dbeibah renuncie aumentaron después de que dos grupos armados rivales chocaran en la capital esta semana en los enfrentamientos más graves de los últimos años. Según las Naciones Unidas, ocho civiles murieron.

La violencia estalló después de que el primer ministro ordenara el martes desmantelar los grupos armados. Los manifestantes acusan a Dbeibah de no lograr restablecer la estabilidad y de ser cómplice del creciente poder de los grupos armados.

El ministro de Economía y Comercio, Mohamed al-Hawij, el ministro de Gobierno Local, Badr Eddin al-Tumi, y el ministro de Vivienda, Abu Bakr al-Ghawi, renunciaron el viernes.

El líder de la milicia Abdulghani Kikli, ampliamente conocido como Ghaniwa, murió en los enfrentamientos, que se calmaron el miércoles después de que el gobierno anunciara un alto al fuego.

Libia ha tenido poca estabilidad desde la revuelta de 2011 respaldada por la OTAN que derrocó al autócrata de larga data Muammar Gaddafi. El país se dividió en 2014 entre facciones rivales del este y oeste, aunque un brote de guerra mayor se detuvo con un alto al fuego en 2020.

Mientras que el este de Libia ha estado dominado durante una década por el comandante Khalifa Haftar y su Ejército Nacional Libio, el control en Trípoli y el oeste de Libia ha estado fragmentado entre numerosas facciones armadas.

Las principales instalaciones petroleras en el principal exportador de energía están ubicadas en el sur y este de Libia, lejos de los enfrentamientos en Trípoli. Ingenieros en varios campos petrolíferos y terminales de exportación indicaron a Reuters que la producción seguía sin verse afectada por los enfrentamientos.