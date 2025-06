Irán se prepara para ataques de Israel y EE.UU., fortaleciendo sistemas de defensa aérea

Irán está fortaleciendo sus sistemas de defensa aérea ante la posibilidad de un ataque estadounidense o israelí a la infraestructura nuclear del país en caso de que fallen las negociaciones nucleares, informó el Financial Times el domingo.

“Estamos presenciando una mejora impresionante en las capacidades y competencia del sistema de defensa aérea del país”, habría dicho Mohammad Baqeri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán en mayo, agregando que las inversiones en el ejército iraní han aumentado considerablemente.

“Los enemigos de la nación iraní deben entender que cualquier violación de nuestro espacio aéreo les causará un daño significativo”, añadió.

Según evaluaciones de inteligencia occidental e investigaciones de analistas de seguridad sobre imágenes satelitales, Irán parece haber reubicado varios lanzadores de misiles antiaéreos cerca de sitios nucleares clave como Natanz y Fordow, según el informe.

Una parte significativa de los misiles antiaéreos más avanzados de Irán y sus sistemas de radar, incluyendo sus sistemas rusos S-300 de largo alcance, fueron destruidos o dañados durante los ataques aéreos israelíes en el país en octubre y abril de 2024, según indica el diario FT.

A pesar de eso, los expertos creen que muchos componentes del sistema de defensa aérea de Irán siguen intactos o parecen haber sido reparados en los últimos meses.

Un misil es lanzado durante un ejercicio militar en un lugar no revelado en el sur de Irán, en esta imagen de mano obtenida el 19 de enero de 2024 (credit: IRANIAN ARMY/WANA/REUTERS)

Se han mostrado armas al público para refutar las afirmaciones de destrucción

Equipo militar y armas han sido mostrados públicamente en Irán, con un lanzador S-300 y un camión radar presentados en Teherán durante las celebraciones del Día del Ejército del país en mayo, y un S-300 mostrado lanzando un misil antiaéreo durante un ejercicio militar en febrero.

"No hay duda de que Irán está tratando de refutar la afirmación de que sus avanzados sistemas de defensa aérea han sido destruidos", dijo Nicole Gryzewski del Instituto Carnegie en Washington al FT.

Israel tendría la ventaja si se llegara a un enfrentamiento.

"Israel actualmente tiene casi total superioridad aérea sobre Irán", dijo Robert Tolast, un investigador del Instituto británico RUSI, al diario Financial Times. "Pero un ataque de este tipo requeriría oleadas y oleadas de aviones durante horas. La fatiga de la tripulación entra en juego: cuanto más tiempo estén sobre Irán, mayor será la posibilidad de que algo salga mal."

"Desde el lado iraní, este esfuerzo intenta recrear el éxito del programa de desarrollo de misiles balísticos de Irán", dijo Fabian Hintz, investigador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Gran Bretaña, al diario Financial Times.

Lidiar con este sistema de defensa no sería fácil para Israel, dijo John Alterman, presidente del Programa de Estrategia Global de Seguridad y Geopolítica del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, al diario Financial Times. "Pero ¿está más allá de las capacidades de Israel? No, por supuesto que no. Los israelíes han estado entrenando para precisamente este escenario durante décadas."

Negociaciones nucleares en curso entre Irán y EE.UU.

Las conversaciones entre Washington y Teherán sobre el futuro del programa nuclear de Irán están en marcha. Más recientemente, EE.UU. presentó una propuesta para un nuevo acuerdo nuclear a Irán el sábado a través del Ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Sayyid Badr Albusaidi, quien realizó una breve visita a Teherán y ha estado mediando en las conversaciones nucleares entre Irán y EE.UU.

Sin embargo, un alto diplomático cercano al equipo negociador nuclear de Irán dijo el lunes que Irán está listo para rechazar la propuesta, calificándola como un "no arranque" que no aborda los intereses de Teherán y deja sin cambios la postura de Washington sobre el enriquecimiento de uranio.

"Irán está redactando una respuesta negativa a la propuesta de Estados Unidos, que podría interpretarse como un rechazo de la oferta de EE. UU.", dijo el diplomático.

Reuters contribuyó a este informe.