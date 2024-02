La candidata presidencial republicana Nikki Haley sufrió una derrota vergonzosa en las primarias de Nevada el martes, quedando atrás de las boletas marcadas como "ninguno de estos candidatos" por los seguidores de Donald Trump, según Edison Research.

Haley, la última rival restante del favorito Trump para la nominación presidencial republicana, fue la única candidata republicana importante que compitió en las primarias del partido en Nevada el martes. Trump no estaba en la boleta electoral.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ganó fácilmente las primarias presidenciales demócratas de Nevada después de dominar la primera contienda de su partido en Carolina del Sur el sábado.

Con más del 70% de los votos contados, Biden obtuvo un 90% de apoyo. Biden, como presidente en ejercicio, enfrenta poca oposición dentro de su propio partido para postularse para la reelección en una probable revancha en las elecciones generales con Trump en noviembre.

La candidata presidencial republicana y ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, habla durante una visita de campaña, previa a las elecciones primarias presidenciales republicanas, en el Etherredge Center de Aiken, Carolina del Sur, Estados Unidos 5 de febrero de 2024. (credit: REUTERS/ALYSSA POINTER) El ex presidente Trump asegurará todos los delegados de Nevada en una votación por separado en la asamblea el jueves, ya que se acerca a asegurar la nominación después de victorias consecutivas en Iowa y New Hampshire.

Trump no compitió en la primaria del martes, que no tuvo peso en la contienda por la nominación presidencial republicana. Haley no está en la boleta de la asamblea del jueves.

Los votantes republicanos podrían marcar sus boletas como "ninguno de estos candidatos" en la primaria del martes, y Haley ha enfurecido a Trump al negarse a abandonar la contienda por la nominación republicana. Advertisement

Con más de dos tercios de las boletas republicanas contadas, Haley tenía el 32% de los votos, con "ninguno de estos candidatos" con más del 61% y el ganador, según Edison Research.

La asamblea republicana rival el jueves está siendo dirigida por el partido estatal afín a Trump, y con solo Trump en esa boleta, es casi seguro que garantizará la victoria y los 26 delegados del estado a la Convención Nacional Republicana en julio, cuando el partido nomine formalmente a su candidato.

Los votantes pueden participar tanto en las primarias republicanas del martes como en la asamblea republicana del jueves.

Joe Lombardo, gobernador republicano de Nevada y partidario de Trump, había dicho que votaría por "ninguno de estos candidatos" el martes y participaría en la asamblea por Trump el jueves.

Las boletas republicanas en competencia son el resultado de un conflicto entre el Partido Republicano estatal, dirigido por aliados de Trump, y una ley estatal de 2021 que exige la celebración de una primaria.

Las asambleas de nominación presidencial son organizadas por los partidos políticos estatales, no por el estado, y el Partido Republicano de Nevada, afín a Trump, decidió mantener una asamblea el 8 de febrero. Durante una visita a Nevada la semana pasada, Trump instó a los votantes a ignorar la primaria del martes y solo votar en la asamblea del jueves.

Haley ha prometido continuar en la carrera de nominación republicana y enfrentarse a una posible última oportunidad en su estado natal, Carolina del Sur, el 24 de febrero, pero no tiene un camino claro hacia la nominación. Según las encuestas de opinión, está muy rezagada detrás de Trump en Carolina del Sur.

Biden hizo campaña en Nevada el domingo y el lunes. Después de su victoria, inmediatamente fijó su mirada en Trump, diciendo en un comunicado: "Donald Trump está tratando de dividirnos, no unirnos; arrastrarnos al pasado, no guiarnos hacia el futuro".

Biden apareció en la boleta electoral junto con la autora de autoayuda Marianne Williamson y otros desafiantes demócratas menos conocidos. El representante estadounidense Dean Phillips de Minnesota no cumplió con el plazo de presentación y no aparecerá en la boleta electoral.

A pesar de que los resultados del martes en Nevada tienen poco impacto en las contiendas de nominación, el estado será un campo de batalla disputado porque su población puede inclinarse hacia cualquier partido y desempeñar un papel significativo en las elecciones presidenciales de noviembre.

En 2020, Biden venció a Trump en Nevada por 2.4 puntos porcentuales. Las encuestas de opinión muestran que una posible revancha entre Biden y Trump en el estado será reñida.

Aproximadamente el 30% de la población de Nevada se describe a sí misma como latina o hispana en el censo de Estados Unidos, y los republicanos están ganando terreno con estos votantes en todo el país.

Nevada también cuenta con muchos posibles votantes indecisos: hay 768,000 registrados como "no partidistas", más que aquellos registrados como demócratas o republicanos, según las últimas cifras estatales.