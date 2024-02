La ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, criticó el sábado al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por burlarse de la ausencia del esposo de Haley, quien actualmente está desplegado en el extranjero.

Haley y Trump son los únicos dos principales candidatos que quedan en las primarias presidenciales republicanas.

"¿Dónde está su esposo? Oh, está fuera... ¿Qué le pasó a su esposo? ¿Dónde está? Se fue", dijo Trump en un mitin en Carolina del Sur, el estado que Haley gobernó anteriormente y que celebrará sus primarias republicanas en dos semanas.

El contrincante republicano de Trump en las primarias respondió el X, diciendo: "Michael está desplegado sirviendo a nuestro país, algo de lo que no sabes nada. Alguien que constantemente falta el respeto a los sacrificios de las familias militares no tiene derecho a ser comandante en jefe".

