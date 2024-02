El enorme sistema de la Universidad de Texas A&M anunció el jueves que cancelará su controvertido campus en el pequeño estado autoritario rico en petróleo de Qatar debido a la volatilidad en Medio Oriente, lo que provocó una reacción furiosa por parte de la Fundación de Qatar.

Texas A&M dijo en un comunicado que la Junta de Regentes de la universidad decidió reevaluar la presencia física de la universidad en Qatar en otoño de 2023 debido a la creciente inestabilidad en Medio Oriente.

News from today’s Board of Regents meeting ⬇️ pic.twitter.com/zJ7EauKUPv — Texas A&M System (@tamusystem) February 8, 2024

El régimen de Qatar alberga a los líderes del movimiento terrorista designado por Estados Unidos, Hamas, y el régimen islamista sunita en Doha está actualmente bajo escrutinio del Congreso debido a su ferviente apoyo político y financiero a Hamas.

Qatar canalizó más de 2 mil millones de dólares a las arcas de Hamas en la última década. Los críticos argumentan que los fondos de Qatar desempeñaron un papel significativo en la masacre de Hamas de 1200 personas en el sur de Israel el 7 de octubre, incluidos los asesinatos de más de 30 estadounidenses.

Fox News Digital informó en enero, y la AP informó en 2022 que supuestamente el régimen de Qatar contrató a un exoficial de la CIA estadounidense, Kevin Chalker, para espiar a senadores, incluido el senador republicano de Texas Ted Cruz, y a miembros de la Cámara de Representantes opuestos a la Hermandad Musulmana y su rama palestina, Hamas.

El jefe de Hamás, Ismail Haniyeh, y el jefe de la Yihad Islámica, Ziyad al-Nakhalah, asisten a la reunión de las facciones palestinas sobre el acuerdo de normalización de lazos entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, en Beirut, Líbano, el 3 de septiembre de 2020. (credit: AZIZ TAHER/REUTERS)) El abogado de Chalker, Kevin Carroll, le dijo a Fox News Digital: "El Sr. Chalker tiene un largo historial de servicio a Estados Unidos, y cualquier acusación de mala conducta, y mucho menos acusaciones calumniosas de conducta delictiva, en su contra o contra GRA, son simplemente falsas". GRA es el acrónimo de la empresa de Chalker, Global Risk Advisors. Advertisement

Según una publicación en X, la Fundación Qatar dijo que la decisión de cerrar el campus de la universidad "ha sido influida por una campaña de desinformación dirigida a perjudicar los intereses de la QF".

STATEMENT FROM QATAR FOUNDATIONThe decision of Texas A&M University’s Board of Regents to end its partnership with Qatar Foundation (QF) has been influenced by a disinformation campaign aimed at harming the interests of QF. It is disturbing that this disinformation has become… — Qatar Foundation (@QF) February 9, 2024

El presidente de la Junta de Regentes de Texas A&M, Bill Mahomes, dijo que "decidió que la misión principal de Texas A&M debe avanzar principalmente dentro de Texas y Estados Unidos. Añadió: "Para mediados del siglo XXI, la universidad no necesitará necesariamente una infraestructura de campus a 8,000 millas de distancia para apoyar colaboraciones en educación e investigación".

La votación del Regente para terminar la asociación con Qatar fue aprobada por 7 votos a 1. El campus de Qatar cesará sus operaciones a partir de 2028. El nombre formal del campus en Qatar, Texas A&M en Qatar (TAMUQ), fue lanzado "en 2003 para avanzar en la educación e investigación en ingeniería química, eléctrica, mecánica y del petróleo", según el comunicado de la Universidad.

El Jerusalem Post informó el 5 de enero que el Instituto para el Estudio del Antisemitismo Global y la Política (ISGAP) instó a funcionarios estadounidenses a investigar la asociación de Texas A&M con Qatar debido a supuestas amenazas a la seguridad estadounidense por el acceso de Qatar a información sensible sobre armas y átomos.

ISGAP escribió a Jennifer M. Granholm, Secretaria del Departamento de Energía de los Estados Unidos, sobre "hallazgos alarmantes de investigación que exponen el financiamiento no informado y no regulado de Qatar a la Universidad de Texas A&M. La importante propiedad de Qatar en la investigación nuclear y los derechos sensibles de desarrollo de armas en la universidad, advirtiendo de una grave amenaza potencial para la seguridad nacional de Estados Unidos".

Según la investigación de ISGAP, "Qatar ha adquirido la propiedad total de más de 500 proyectos de investigación en Texas A&M, algunos de los cuales se encuentran en campos altamente sensibles como la ciencia nuclear, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la robótica biotecnológica y el desarrollo de armas".

Qatar ha "donado" miles de millones a cambio de los derechos de propiedad intelectual de los proyectos de investigación

La investigación de ISGAP encontró que Qatar y sus proxies estatales han dado más de mil millones de dólares a Texas A&M a cambio de la propiedad de los derechos de propiedad intelectual de más de 500 proyectos de investigación".

El informe de enero del periódico The Post fue ampliamente citado en los medios locales de College Station, Texas, donde se encuentra la destacada universidad.

Según un artículo del jueves en The Bryan-College Station Eagle, que informa sobre la universidad, "El mes pasado, informes en línea cuestionaron las medidas de seguridad de A&M y los vínculos con la investigación en ingeniería nuclear en relación con el campus de Qatar. The Jerusalem Post, el principal periódico en inglés de Israel, informó sobre una carta del Instituto para el Estudio del Antisemitismo Global y la Política (ISGAP)".

El medio de comunicación de televisión de Texas, KBTX3, informó el jueves: "Preocupaciones sobre el campus de A&M en Qatar salieron a la superficie después de informes de varios medios, incluido The Post, que hacían referencia a una carta del Instituto de Estudio del Antisemitismo Global y la Política (ISGAP)".

El presidente de Texas A&M, Mark Welsh, negó rotundamente a Rusty Surette de KBTX que Qatar haya obtenido información altamente sensible de seguridad nacional, declarando que las acusaciones eran "insensatez" e "irresponsabilidad".

El Dr. Charles Asher Small, Director de ISGAP, dijo el viernes: "Felicitamos a la Junta de Regentes por su postura valiente y moralmente principiada. Al reevaluar la presencia de Texas A&M en Qatar, la Junta ha demostrado un compromiso con la integridad académica, los principios éticos y las preocupaciones de seguridad nacional. Esta es una declaración importante que afirma que no hay lugar en la academia estadounidense para miles de millones de dólares provenientes de un estado que apoya y financia el terrorismo y promueve y difunde la ideología extremista del Islamismo de los Hermanos Musulmanes".

Pequeño añadió: "A medida que la partida de Texas A&M de Education City en Doha marca un cambio significativo y significativo en los lazos de la academia estadounidense con el Régimen de Qatar, instamos a las otras universidades estadounidenses que aún se encuentran allí - Virginia Commonwealth, Weill Cornell Medicine, Carnegie Mellon, Georgetown y Northwestern - a que sigan su ejemplo y reubiquen sus esfuerzos educativos en otro lugar, evitando aceptar financiamiento contaminado por un régimen antioccidental, antidemocrático y pro-Jihad".

Richard Goldberg, quien se graduó de Northwestern y trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Trump, le dijo al Post: "Northwestern juega un papel importante en las actividades malignas de influencia de Qatar. No solo Qatar financia una cátedra de estudios del Medio Oriente para fomentar el sentimiento anti-Israel en el campus, sino que la universidad colabora con Al Jazeera en Doha a pesar del apoyo material del medio al terrorismo, la incitación antiestadounidense y el antisemitismo flagrante".

Otras universidades tienen la intención de continuar la colaboración con Qatar

El Post se acercó a las universidades estadounidenses con campus satélite en Qatar. El Post preguntó si las universidades estadounidenses planean cerrar sus campus y sobre el supuesto papel de Qatar en la propagación del antisemitismo y el financiamiento de movimientos y organizaciones terroristas islamistas.

Jon Yates, portavoz de la Universidad Northwestern, le dijo al Post: "Northwestern tiene asociaciones con instituciones educativas en más de tres docenas de países alrededor del mundo, incluyendo dos universidades en Israel. Mantenemos un campus en Doha, Qatar, para educar a futuras generaciones de periodistas y personas que trabajan en campos de comunicación, representando a más de 50 nacionalidades, para ayudar a tener un impacto positivo en la región. Northwestern espera seguir educando a estudiantes de toda la región y del mundo ".

Cuando se le preguntó sobre el supuesto papel de Qatar en fomentar el odio hacia los judíos en su plan de estudios escolar, según un estudio del Instituto de Investigación de Medio Oriente (MEMRI), y el supuesto papel de Qatar en el financiamiento del movimiento terrorista islamista, Yates se negó a hacer comentarios.

Joel M. Malina, Vicepresidente de Relaciones Universitarias en la Universidad de Cornell, le dijo a The Post: "Cornell recibe financiamiento para operar una escuela de medicina en Qatar que ha graduado a más de 500 estudiantes de Medio Oriente, Asia y muchos otros países, incluyendo Estados Unidos. Estamos orgullosos de esta colaboración que está ayudando a capacitar a doctores muy necesarios para apoyar la atención médica de los pacientes, la investigación biomédica y la calidad de vida en general".

Según el estudio de MEMRI, los libros de texto de Educación Islámica de Qatar para los grados 1-12 "glorifican la yihad y el sacrificio por el bien del Islam, presentándolos como virtudes y como mandamientos divinos que ganan el favor y las recompensas de Alá, especialmente el ingreso al más alto nivel del Paraíso. Además, a partir del grado 8, los libros destacan la importancia de la muerte en el Islam en lugar de la importancia de la vida".

MEMRI agregó: "Los libros de texto enfatizan repetidamente la diferencia entre musulmanes y no musulmanes, describiendo a estos últimos como 'incrédulos' que sufrirán terribles torturas en el infierno y a quienes los musulmanes deben renunciar. Los libros destacan la superioridad del Islam sobre otras religiones, especialmente el judaísmo y el cristianismo, que se presentan como religiones falsas y distorsionadas, y también presentan motivos antisemitas, describiendo a los judíos como traicioneros, deshonestos y astutos, al mismo tiempo que débiles, miserables y cobardes".

Cuando se enfrentó a la cuestión del antisemitismo informado en Qatar y su facilitación del terrorismo islamista, Malina se negó a hacer comentarios.

Northwestern y Cornell han sido sacudidas por brotes de antisemitismo desde la invasión de Israel por parte de Hamas en octubre.

La Universidad de Virginia Commonwealth, la Universidad Carnegie Mellon, la Universidad Estatal de Arkansas y la Universidad de Georgetown no respondieron de inmediato a las consultas de prensa de The Post sobre sus campus y actividades en Qatar.

La decisión de Texas A&M de cerrar su campus en Qatar electrificó a la comunidad pro-Israel y a los expertos en contra el terrorismo en los Estados Unidos.

El fundador y presidente de Christians United for Israel (CUFI), el Pastor John Hagee, dijo sobre su alma mater, Texas A&M: "Estoy profundamente agradecido al Canciller John Sharp de Texas A&M y a toda la Junta de Regentes por tomar la decisión correcta de terminar la asociación de la Universidad con Qatar. Doha ha decidido aliarse con terroristas; como tal, los Aggies no tienen negocio en asociarse con ese régimen".

CUFI tiene su sede en San Antonio, Texas. Hagee agregó: "En todo el país, hemos visto ejemplos de líderes en instituciones (supuestamente) de élite que ni siquiera pueden articular la decisión correcta, y mucho menos actuar en consecuencia. Las acciones del Canciller Sharp y la Junta de Regentes deberían ser una inspiración para otros en el ámbito académico en todo el país. No debemos tener tratos con los partidarios del terrorismo y no debemos tolerar el antisemitismo, sin importar el contexto".

El Rabino Abraham Cooper, el decano asociado del Centro Simon Wiesenthal (SWC), le dijo al Post que "el SWC espera que la decisión de Texas A&M inspire a otras universidades a cortar lazos con Qatar, que es antisemita y apoya a Hamas. Gracias, CUFI, por su apoyo inquebrantable al Estado judío".

El director ejecutivo del Proyecto de Contrarresto al Extremismo (CEP), el Embajador Mark D. Wallace, dijo: "El aislamiento global de Qatar está aumentando de manera justa cada día. Texas A&M debería ser ampliamente aplaudida por rechazar el patrocinio de un financiador global del terrorismo. Las demás universidades con vínculos con Qatar deben seguir su ejemplo o arriesgarse a un grave daño a su reputación".

Agregó: "La integridad académica, la libertad de expresión y la tolerancia no pueden coexistir con el patrocinio del terrorismo. Texas A&M ha dado el paso correcto al rechazar este patrocinio y negarse a participar en los intentos de Qatar de blanquear su legado sangriento".