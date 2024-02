Lord Ian Austin suspendido de su cargo por su "ofensiva" condena de Hamás

El miembro del Parlamento judío Ian Austin ha sido suspendido como presidente de Midland Heart después de una publicación en X condenando las conexiones de la UNRWA con la organización terrorista de Hamás, confirmó Midland Heart el viernes.

En una publicación de X ahora eliminada, en referencia a la afirmación de la UNRWA de no tener conocimiento de un túnel de terror de Hamás bajo su sede en Gaza, Austin escribió "Todos mejor prevenir que lamentar: antes de ir a la cama, baja y asegúrate de que no tienes un culto de la muerte de asesinos y violadores islamistas dirigiendo sus operaciones abajo. Es algo fácil de hacer."

Austin posteriormente publicó, "Algunas personas se han quejado de un tuit que emití el fin de semana sobre el centro de operaciones de Hamás que estaba debajo de las oficinas de la UNWRA. No fue mi intención ofender a nadie y lo he eliminado.

"Como he escrito y dicho muchas veces, incluido en un periódico nacional hoy, la gran mayoría de los musulmanes también están tan consternados por el racismo y el terrorismo como todos los demás."

As I have written and said many times - including in a national newspaper today - the vast majority of Muslims are just as appalled by racism and terrorism as everyone else.