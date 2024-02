Universidad de Oklahoma evacuada por amenaza de bomba anti-Israel

La Universidad de Oklahoma fue evacuada el viernes por la tarde después de la identificación de un paquete sospechoso etiquetado con un mensaje anti-Israel, según informes de medios locales.

La evacuación fue cancelada horas más tarde cuando el departamento de policía de la universidad envió el mensaje, "Se ha determinado que el área cerca de Gaylord Hall es segura y no hay amenaza para el campus. La alerta ha sido cancelada."

OU Daily confirmó que sus reporteros observaron que la Unidad de Dispositivos Peligrosos se acercó al paquete sin ningún equipo de protección o un robot.

El mensaje fuera de Gaylord Hall decía, "Ignoren esto como hacen con el genocidio. 28,000 y contando. El silencio es complicidad."

#BREAKING: Evacuations Underway at University of Oklahoma's Gaylord Hall Over Suspicious Package with Message ignore this like you do genocide⁰#Norman | #Oklahoma ⁰⁰Currently, a significant emergency response, including the bomb squad and various authorities, is present… pic.twitter.com/cYpufWgFE8