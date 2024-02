Dos años de tumulto: desesperación ucraniana, disidencia rusa

A medida que se acerca el sombrío segundo aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, el costo del conflicto prolongado es cada vez más evidente, tanto dentro de la nación asediada como más allá de sus fronteras. Rusia ha estado aumentando su presencia militar cerca de Ucrania desde 2021, pero la situación se intensificó en febrero de 2022 cuando el presidente ruso Vladimir Putin inició una "operación militar especial" para "desmilitarizar y desnazificar" Ucrania.

