Manifestantes pro-palestinos impiden a la policía de Nueva York atender amenaza de bomba

El Departamento de Policía de Nueva York tuvo dificultades para atender a una granada abandonada en la parte trasera de un Uber el sábado por la noche debido a manifestantes anti-Israel bloqueando las carreteras, informó el New York Post.

El conductor de Uber supuestamente descubrió la granada después de dejar a un pasajero en la 42nd Street y la 7th Avenue.

La policía finalmente pudo acordonar el Uber, informando más tarde al NYP que la granada era inerte.

Varios de los manifestantes, que se dirigían hacia Times Square, fueron arrestados, según el informe. Fueron detenidos por bloquear el transporte policial de emergencia que intentaba llegar hasta la granada. Un manifestante antiisraelí sostiene una pancarta durante una manifestación en Times Square, Nueva York. (credit: CARLO ALLEGRI/REUTERS)

El subcomisionado de la policía de Nueva York, Kaz Daughtry, criticó a los manifestantes, escribiendo en X, "¡Feliz sábado para todos! Excepto para las personas que pensaron que era una buena idea bloquear un vehículo del ESU de la NYPD en camino a una llamada de amenaza de bomba. ¡Pasarán su sábado donde pertenecen - en la cárcel!"

Happy Saturday to all! Except the people who thought it was a good idea to block an NYPD ESU vehicle on the way to a bomb threat call. They will be spending their Saturday where they belong - in jail! pic.twitter.com/C0adj5waUj