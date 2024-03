Drones de Ucrania golpean refinería de petróleo de Syzran de Rusia, dice gobernador

El gobernador de la región de Samara en Rusia dijo el sábado que drones ucranianos habían golpeado dos refinerías de petróleo pertenecientes al gigante estatal del petróleo Rosneft en la región, sin causar víctimas pero dejando una instalación en llamas.

Rusia está votando hasta el domingo en unas elecciones presidenciales de tres días, con el presidente Vladimir Putin acusando el viernes a Ucrania de intentar sabotear las elecciones que está seguro de ganar.

La refinería de Syzran en la región del río Volga estaba en llamas, pero un ataque a la refinería de Novokubyshev fue frustrado, dijo el gobernador Dmitry Azarov en un comunicado en la aplicación de mensajería Telegram.

Sin víctimas en el ataque

Dijo que los trabajadores de ambas plantas habían sido evacuados y que no hubo víctimas.

Vista general de un incendio en las instalaciones de almacenamiento de petróleo en Ilsky, región de Krasnodar, Rusia, en esta imagen sin fecha publicada el 4 de mayo de 2023 y obtenida de las redes sociales. (credit: Governor of Krasnodar Region Veniamin Kondratyev via Telegram/Handout/Handout via REUTERS) Un video no verificado publicado en línea mostraba lo que parecía ser un incendio importante en la refinería de Syzran, con los servicios de emergencia trabajando en el lugar.

En las últimas semanas, Ucrania ha atacado fuertemente la infraestructura petrolera de Rusia, golpeando refinerías en toda Europa rusa.

El gobernador de la provincia fronteriza de Belgorod, que ha estado bajo un constante ataque en los últimos meses, dijo que cinco personas, incluido un niño, resultaron heridas en un ataque con drones a un automóvil que viajaba cerca de la frontera ucraniana.