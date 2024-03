Polonia despliega aviones de combate tras ataque aéreo ruso en el oeste de Ucrania

Los aviones polacos y aliados fueron activados temprano el domingo después de que Rusia lanzara un ataque aéreo en el oeste de Ucrania y cerca de la frontera polaca, informó el Comando Operativo de las fuerzas armadas polacas el domingo.

"Los aviones polacos y aliados han sido activados, lo que puede resultar en niveles de ruido más altos, especialmente en la parte sureste del país", dijo el Comando en el servicio de redes sociales X.

Rusia lanzó un importante ataque aéreo sobre Ucrania el domingo por la mañana, lo que provocó alertas aéreas en todo el país y una directiva de que los ciudadanos no abandonen sus refugios. Informes en redes sociales sugirieron que el bombardeo fue significativamente más grande que otros ataques en días y semanas recientes.

For the third pre-dawn morning this week, all of Ukraine is under an air alert and has been advised to seek shelter. Russia continues to indiscriminately launch drones and missiles with no regard for millions of civilians, violating international law.