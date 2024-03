Puente de Baltimore se derrumba tras impacto de un barco, veinte desaparecidos en el agua

El Puente Francis Scott Key de 1.6 millas (2.57 km) de largo en Baltimore, Maryland, se derrumbó en las primeras horas del martes después de que un barco de contenedores lo golpeara, y según las autoridades, hasta veinte personas podrían estar en el agua.

Un video en vivo publicado en YouTube mostraba un barco golpeando el puente, tras lo cual varios de sus tramos se derrumbaron en el río Patapsco. Videos no verificados publicados en redes sociales también mostraron el impacto y el colapso. Reuters no pudo verificar los videos de inmediato.

A bridge collapsed in the US state of Maryland after a ship collided with itThe 3 km long Key Bridge in Baltimore, Maryland collapsed into the water overnight after a cargo ship collided with it, Fox Baltimore reported on Tuesday. pic.twitter.com/d6xqmEFbXN