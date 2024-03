Singapur hizo que la embajada israelí eliminara una publicación sobre Palestina 'inapropiada'

El Ministerio del Interior de Singapur dijo que había obligado a la embajada israelí del país a eliminar una publicación en Facebook el domingo, que consideraba "insensible", sobre la falta de mención de "Palestina" en el Corán.

La publicación afirmaba que Israel era mencionado 43 veces en el Corán pero que "Palestina" no era mencionada ni una vez, según un artículo de la AFP del martes.

Se informó que el Ministro de Asuntos Internos de Singapur, K. Shanmugan, ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores del país comunicar a la embajada israelí que eliminara la publicación.

Israel's embassy in Singapore ordered by the Singaporean Government to delete a post claiming: "Israel is mentioned 43 times in the Quran.While Palestine is not mentioned even once"The Singaporean Home Affairs Minister nailed their ass elegantlyWatch pic.twitter.com/AkTAcJJxY0