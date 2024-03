Cómico musulmán-estadounidense pide liberar a rehén de Gaza, "liberar Palestina" en SNL

El comediante musulmán-estadounidense Ramy Youssef pidió una Palestina libre y la liberación de los rehenes en Gaza como parte de su monólogo en Saturday Night Live.

El actor de ascendencia egipcia, creador y protagonista de Ramy en Hulu, apareció en su primera participación como presentador del programa de comedia semanal poco después de liderar un grupo que pedía un alto el fuego mientras llevaba pines con manos rojas en la ceremonia de los Oscar del 2024.

El monólogo comenzó señalando que "este es un fin de semana increíblemente espiritual. Estamos en el mes sagrado de Ramadán, mañana es Pascua y ayer, Beyoncé lanzó un nuevo álbum. Hay tantas religiones celebrando todas al mismo tiempo".

Poco después de señalar que estaba celebrando "la del Ramadán", amplió sobre el feriado.

"Amo el Ramadán porque me encanta pasar tiempo con musulmanes", dijo. "Somos muy amorosos y siento que la gente no sabe eso sobre nosotros. Saben todas estas otras cosas. Pero, hombre, amamos amar y somos muy libres con eso".

