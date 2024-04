Taylor Swift se apropia de su caos y desorden en 'El Departamento de los Poetas Atormentados'

Taylor Swift ha pasado años advirtiéndonos que no creamos todo lo que escuchamos sobre ella.

Como la mayor estrella de la era parasocial de la música pop, ella argumenta que los hechos de su existencia son constantemente distorsionados por rumores y desinformación, razón por la cual los huevos de Pascua y mensajes codificados que ha incorporado en su trabajo han ayudado a crear un vínculo tan estrecho entre ella y sus fans. Si prestas suficiente atención, se piensa, su arte siempre te dirá la verdad.

Excepto cuando no lo hace.

Hacia el final de su jugoso nuevo álbum, 'El Departamento de los Poetas Atormentados', Swift lanza una enérgica canción de electro-pop llamada "Puedo hacerlo con el corazón roto". En la canción, admite que el verano pasado, mientras recorría el país en su gira histórica (y lejos de terminar) Eras Tour - un espectáculo centrado en ella viviendo constantemente su mejor vida - la cantante se estaba desmoronando por dentro.

"Dijeron, 'Cariño, tienes que fingirlo hasta que lo logres', y así lo hice", canta sobre un ritmo silbante que parece estar aumentando lentamente la velocidad, "Luces, cámara – sonríe, incluso cuando quieres morir". Estos son los elementos de una canción triste, pero "Puedo hacerlo con un corazón roto" no se disculpa; es nítida, enérgica, casi extática. El punto no es que haya sufrido a través de esta experiencia, sino que lo superó.

"Estoy tan deprimida que actúo como si fuera mi cumpleaños todos los días", grita en su voz más animada, explicando luego en la línea siguiente: "Estoy tan obsesionada con él, pero me evita como si fuera una plaga".

El decimoprimer álbum de estudio de Swift, lanzado a medianoche hora del este el viernes, sigue un período ocupado en las esferas personal y profesional del artista de 34 años: Además de lanzar la gira de Eras, que siguió al exitoso álbum Midnights de 2022, Swift -respira hondo aquí- rompió con Joe Alwyn, el actor inglés con quien estuvo en una relación romántica durante más de medio década; tuvo un romance reportado con Matty Healy de la banda 1975 que terminó en medio de una polémica por comentarios ofensivos que hizo sobre Ice Spice; logró cifras comerciales insanas con las regrabaciones de dos de sus álbumes anteriores; llevó la producción de Eras a los cines; y, oh, sí, comenzó a salir con Travis Kelce de los Kansas City Chiefs antes de que su equipo ganara el Super Bowl LVIII en febrero.

Los poetas torturados de Swift

TAYLOR SWIFT aparece en los iHeartRadio Music Awards en Los Ángeles, a principios de este año. (credit: MARIO ANZUONI/REUTERS)

Su sonido se sitúa en algún lugar entre los Midnights saturados de sintetizador y el Folclore enraizado de 2020, Tortured Poets aborda todo esto, sobre todo la ruptura con Alwyn, a quien ella retrata en canciones como "So Long, London" como un compañero frío e indiferente. "Dejé de intentar hacerlo reír/ Dejé de intentar perforar la caja fuerte", canta. También detalla la conexión con Kelce, cuya victoria en la NFL evoca en "The Alchemy": "Tratando de ser el mejor de la liga/ ¿Dónde está el trofeo?/ Solo viene corriendo hacia mí".

Sin embargo, este no es el álbum de ruptura, ni el de nuevo amor, que podrías haber esperado. Swift no se retrata precisamente como una víctima como lo hizo en vieñas canciones como "Dear John" o "All Too Well", por mencionar dos de sus obras maestras sobre hombres sin escrúpulos; ni hay nada de mirada nostálgica en "The Alchemy", que compara enamorarse de un chico nuevo con un desequilibrio químico.

El álbum resulta ser un giro inesperado; tiene una energía orgullosamente villanesca mientras Swift abraza sus tendencias más desordenadas y caóticas. Esta mentalidad sale a la luz, especialmente en un puñado de canciones que parecen estar sobre Healy, la estrella de rock con actitud que ella alterna entre burlarse como un adicto egoísta en "The Smallest Man Who Ever Lived" y describir como el único chico suficientemente loco para igualarla en la canción principal.

"Pero papi, lo amo" es el mejor corte del álbum: un drama de folk-rock que desgarra la vestimenta en el que Swift emociona a su audiencia por desaprobar su aventura con Healy.

"Prefiero quemar toda mi vida que escuchar un segundo más de todos estos quejidos y lamentos", canta, y compara a sus fans escandalizados con "cretinos juiciosos" y "víboras vestidas con ropas de empáticos". En tiempos de fanatismo, la cultura se descontrola; es emocionante escuchar a una superestrella dirigirse a sus seguidores de esta manera, y salvaje imaginar la respuesta entre aquellos en quienes ha confiado para desembolsar sumas incalculables por boletos de conciertos y ediciones de vinilo coleccionables de sus discos.

Con su alegre mala vibra, Poetas Torturados se percibe como una ruptura limpia del pop de autocuidado terapéutico escuchado últimamente por Ariana Grande y Kacey Musgraves. Swift no busca mejora en estas canciones sobre trauma emocional y sus secuelas; si acaso, se complace perversamente en su negativa a aprender lecciones de otros.

(En un giro divertido, la superestrella del pop con la que está más estrechamente alineada en este momento es su amiga-enemiga Olivia Rodrigo, cuyo Guts mapea un terreno emocional similar.)

Hemos encontrado a esta Taylor antes. Más que cualquier otra cosa que haya hecho desde entonces, Tortured Poets se siente como el sucesor espiritual de Reputation de 2017, que se deleitaba maliciosamente con las consecuencias de sus peleas con varias personas famosas.

De hecho, muchos fans pensaron que ella pretendía anunciar su versión de Taylor de Reputation en los premios Grammy de febrero, donde ganó el álbum del año por cuarta vez con Midnights; vistiendo de negro y blanco a lo Reputation, en su lugar reveló que había creado Tortured Poets, cuyo arte comparte una paleta de colores con el LP anterior.

En Reputation, Swift se deleita en retratarse a sí misma como la mala, como en "Who’s Afraid of Little Old Me?", donde insiste, "Era gentil hasta que la vida del circo me hizo ser mala". Y esa participación feliz en la lucha de celebridades del pop es una distinción crucial con respecto al trabajo reciente de Billie Eilish y Lorde, quienes parecen estar constantemente buscando una escapatoria de las vidas altamente escrutadas que han creado. "Lloro mucho, pero soy muy productiva", canta Swift en "I Can Do It With a Broken Heart", que termina con un gesto desafiante – "Intenta arrebatarme mi trabajo" – tan escalofriante como hilarante.

Todo este folclore, es mucho. Sin embargo, el Departamento de Poetas Torturados también muestra los dones de Swift como compositora, músico y productora. Sus melodías son pegajosas, y sus arreglos atrapan; trabajando en el estudio con Jack Antonoff y Aaron Dessner, ha perfeccionado un estilo electroacústico que es instantáneamente identificable (incluso si a veces es porque recicla una figura melódica que ha usado antes). El croar rasposo de Post Malone añade un toque bienvenido a la apertura del álbum, "Fortnight", mientras que Florence Welch de Florence + the Machine aumenta la intensidad teatral de "Florida!!".

Como cantante, Swift explora los tonos más sensuales de su rango en "Fresh Out the Slammer" y en la canción "Guilty as Sin?", que tiene un aire a Fleetwood Mac. Como letrista, se sumerge en los detalles de una manera que no hizo completamente en "Midnights", recordando con cariño una conversación con el tal vez-Healy en la canción principal donde los dos "declararon que Charlie Puth debería ser un artista más grande" (!) y capturando perfectamente la posición de mediados de los 30 en "Florida!!!" con una línea sobre cómo "mis amigos huelen a hierba o a bebés".

Tortured Poets termina con la canción lenta y suave "Clara Bow", titulada así en honor a la protagonista de cine mudo, en la que Swift reflexiona sobre todas las formas en que el negocio del espectáculo ha estado devorando, o intentando devorar, a hermosas jóvenes durante los últimos 100 años. Comienza con Bow, luego se traslada a Stevie Nicks antes de llegar a alguien que, bajo esta luz, se parece a... Taylor Swift, que es realmente un nombre que no has escuchado pronunciado hasta que Taylor Swift misma lo dice.

"Tu tienes un filo que ella nunca tuvo", le dice el narrador de la canción a la mujer, una provocación más en un álbum lleno de ellas. (Los Angeles Times/TNS)