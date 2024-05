Grupo de ayuda sirio acusa a Rusia de crímenes de guerra en queja ante la ONU

Un hombre sirio y una organización de ayuda presentaron una queja formal contra Rusia por presuntas violaciones del derecho internacional, acusando específicamente a Moscú de bombardear deliberadamente un hospital en el norte de Siria en 2019. La queja, presentada esta semana ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha reavivado la atención sobre la intervención militar de Rusia en el conflicto sirio, dirigida a fortalecer las fuerzas del presidente Bashar al-Assad.

For more stories from The Media Line go to themedialine.org