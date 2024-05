Estudiante de Florida admite abiertamente ser 'anti-judío' en evento de panel

Un video exclusivo de una reunión del senado estudiantil en la Universidad Estatal de Florida, en la que un orador estudiante admite ser "anti-judío", fue publicado por la Sala de Guerra de Israel esta semana. El clip de video, grabado en febrero pero recién publicado, muestra a un panel de seis estudiantes debatiendo si debería aprobarse una moción de alto el fuego.

El breve clip muestra al estudiante diciendo: "Y cada protesta que tenemos, nuestras acciones han tenido contra-protestantes, y nunca hay represalias ni policía protegiéndonos. De hecho, nuestra policía está protegiendo directamente a los contra-protestantes incluso en nuestros eventos".

"Así que les quiero preguntar a todos, ¿no vale la pena llorar por la vida palestina? Y nosotros, como estudiantes árabes, palestinos, musulmanes y anti-judíos, ¿no valemos la pena proteger?"

El video se volvió viral en varias plataformas de redes sociales, con personas comentando su sorpresa por las declaraciones del estudiante. Muchos comentaristas en Instagram mencionaron la naturaleza reveladora de su "desliz verbal"; sin embargo, otros notaron que el orador parecía estar leyendo, lo que sugiere que el comentario fue intencional.

IWR EXCLUSIVE: An @FIU student complained that "anti-Jewish students" aren't protected during protests.When the mask slips...The comment was made during a debate on a 'Ceasefire now' resolution at a student government meeting in February. pic.twitter.com/PcMQBl2MJk