Causa del fatal accidente de helicóptero de Raisi desconocida, dice la Casa Blanca

Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado defendieron la elección de la administración el lunes de expresar condolencias oficiales por la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi, el ministro de Relaciones Exteriores Amir-Abdollahian y otros miembros de su delegación que murieron en un accidente de helicóptero el domingo en el noroeste de Irán.

El asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, mantuvo que no había duda de que Raisi tenía "sangre en sus manos" por violaciones de los derechos humanos y atrocidades cometidas contra su pueblo, incluido el apoyo a redes terroristas responsables del 7 de octubre.

Sin embargo, tanto Kirby como el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijeron que es "práctica habitual" ofrecer condolencias incluso a aquellos con los que Estados Unidos no está de acuerdo, ya que Estados Unidos "lamenta cualquier pérdida de vidas".

Eso no cambia la realidad del historial de Raisi como juez y como presidente de Irán, dijo Miller, y el enfoque fundamental de los Estados Unidos hacia Irán no ha cambiado y no cambiará.

"Continuaremos apoyando al pueblo de Irán, defendiendo sus derechos humanos, sus aspiraciones a una sociedad abierta, libre y con participación democrática", dijo Miller. "Y continuaremos enfrentando el apoyo del régimen iraní al terrorismo, su proliferación de armas peligrosas y el avance de su programa nuclear de maneras que no tienen un propósito civil creíble".

Según Miller, el gobierno iraní solicitó la asistencia de Estados Unidos en respuesta al accidente de helicóptero, pero finalmente Estados Unidos no pudo proporcionar esa asistencia. Estados Unidos habría estado dispuesto a ayudar, pero no pudo hacerlo por razones logísticas, dijo Miller.

Miller no quiso decir el tipo de asistencia solicitada por Irán

Kirby rechazó firmemente las afirmaciones de que las sanciones estadounidenses fueron responsables del accidente.

"La causa del accidente, por supuesto, no está clara. Al menos no claro para nosotros", dijo Kirby, señalando que fuentes iraníes han citado malas condiciones de vuelo como causa de preocupación. "No es sorprendente, tristemente, que el régimen iraní vuelva a encontrar una manera de intentar culpar a Estados Unidos por problemas creados por ellos mismos". Un equipo de rescate trabaja tras estrellarse un helicóptero en el que viajaba el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en Varzaqan, 20 de mayo de 2024. (credit: STRINGER/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY) VIA REUTERS)

La Casa Blanca no ofrecería más detalles o contexto sobre la naturaleza del accidente, ya que Kirby dijo que eso es algo de lo que las autoridades iraníes tendrán que hablar.