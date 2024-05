Se lanza búsqueda de hombre fotografiado vistiendo camiseta de fútbol ‘Hamas 7’ en Londres

El grupo de vigilancia Campaign Against Antisemitism lanzó un llamado público el domingo para obtener información sobre un hombre fotografiado vistiendo una camiseta de fútbol del Manchester United con la inscripción ‘Hamas 7’ caminando por Londres.

“El individuo en estas fotografías bien pudo haber cometido un crimen, y elogiamos al testigo por valientemente tomar fotografías de evidencia. La policía debe utilizar todos los medios a su disposición para identificar a este individuo, y debe ser procesado en toda la extensión de la ley”, escribió el grupo en X. “Los londinenses están hartos de los radicales islamistas y los simpatizantes terroristas que caminan por nuestras calles cada fin de semana con impunidad. La policía debe comenzar a dar una respuesta más enérgica a estos incidentes.

"También nos interesaría saber quién produjo la camiseta, ya que ellos también pudieron haber cometido un crimen.

"Animamos a cualquier testigo o persona con más información a ponerse en contacto con nosotros de forma confidencial o ir directamente a la policía. Todos tenemos un papel que desempeñar en poner fin a la plaga de la glorificación del terror en Gran Bretaña."

The individual in these photographs may well have committed a crime, and we commend the witness for bravely taking evidentiary photographs. The police must use every means at their disposal to identify this individual, and he must be prosecuted to the full extent of the law.… pic.twitter.com/rGhYwCQaJr