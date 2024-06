Memorial de Guerra Australiano vandalizado con consignas pro-palestinas

El Memorial de Guerra Australiano en Canberra fue vandalizado con consignas pro-palestinas el viernes antes del amanecer, según la Policía del Territorio de la Capital Australiana y la Liga de Veteranos y Servicios de Australia. La policía de Canberra dijo que las imágenes de circuito cerrado de televisión mostraron que un hombre enmascarado con un suéter negro y pantalones kaki presuntamente había pintado con aerosol tres áreas del memorial con grafitis. La Policía de ACT estaba buscando la asistencia del público para identificar al hombre que se sospechaba había cometido el acto criminal y el daño resultante.

'Desagradable y deplorable'

"La policía está muy decepcionada esta mañana al ver que una institución nacional, que tiene un significado especial para muchos, fue vandalizada", dijo la inspectora interina Lisa Broomhall en un comunicado policial. "Nos gustaría recordar a la comunidad que si bien la protesta pacífica es parte de una democracia saludable, los actos criminales no serán tolerados".

RSL Australia, que aboga por servicios médicos y otras necesidades en nombre de los miembros del servicio australiano, condenó el vandalismo en un comunicado del viernes y pidió que los perpetradores sean detenidos para que se enfrenten a toda la fuerza de la ley. "El vándalo ni siquiera tuvo el coraje de ser identificado y la pintura de los eslóganes en el monumento es espantosa", dijo el presidente nacional de RSL, Greg Melick. "Las personas tienen derecho a protestar, pero la profanación de un monumento a aquellos que sirvieron, sufrieron y murieron en servicio de la nación australiana y para proteger las libertades y el estilo de vida de todos los australianos es repugnante y debe ser condenada".

Melick también dijo que muchos australianos probablemente están horrorizados por la acción. Además, no solo no avanza la causa del activista anti-Israel, sino que resulta en una pérdida significativa de apoyo para dicha causa, señaló. "Los valientes australianos que han servido y muerto sirviendo a nuestro país en guerras, conflictos y operaciones de mantenimiento de paz durante el último siglo o más no tenían nada que ver con el conflicto actual en Gaza o la situación que enfrentan los palestinos, y usar nuestro monumento nacional de guerra como plataforma de protesta es despreciable", subrayó Melick. "La profanación del Monumento Conmemorativo de Guerra Australiano no hace nada para mejorar la causa de aquellos que sufren en Medio Oriente y ofende no solo a veteranos y personal de servicio, sino a todos los australianos de mente justa y amantes de la libertad".

La Asociación Judía Australiana acusó el viernes a los activistas anti-Israel de odiar a Australia.