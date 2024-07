Turquía arresta al menos a 15 manifestantes en marcha del orgullo

La policía turca detuvo al menos a 15 manifestantes en Estambul el domingo por participar en una marcha del orgullo LGBT prohibida, después de buscar por las calles una vez que los participantes se habían dispersado, según un testigo de Reuters.

La policía se negó a hacer comentarios.

La Oficina del Gobernador de Estambul dijo anteriormente el domingo que la marcha del Orgullo no sería permitida. La policía turca bloqueó el centro de Estambul para evitar que se llevara a cabo la marcha, cerrando estaciones de metro y bloqueando el tráfico en las principales calles.

El partido AK de raíces islámicas del presidente Tayyip Erdogan ha endurecido su retórica contra la comunidad LGBT en la última década y ha prohibido las marchas del orgullo desde 2015, citando "razones de seguridad".

El Gobernador de Estambul calificó la Marcha del Orgullo como ilegal

La Oficina del Gobernador de Estambul calificó de ilegales a las organizaciones que convocaban a la Marcha del Orgullo. El presidente turco Tayyip Erdogan habla durante una rueda de prensa en Estambul, Turquía, el 16 de octubre de 2021 (credit: REUTERS/MURAD SEZER)

Tras la prohibición, grupos LGBT se reunieron en otra parte de Estambul, en la parte asiática, con un representante leyendo una declaración que decía: "Nunca nos cansamos de engañar a la policía y obligarlos a lidiar con nosotros".

"Has cerrado todas las calles y plazas, has detenido la vida de toda una ciudad, pero has olvidado que perforaremos la piedra y nos encontraremos si es necesario."

