La Casa Blanca sigue achacando a un resfriado la mala actuación de Biden en el debate

El presidente Joe Biden se reunirá esta semana con líderes del Capitolio y gobernadores demócratas de todo el país en un intento de control de daños para convencer a los miembros de su partido en el cargo y a los votantes de todo el país de que sigue siendo apto para el cargo tras su desastrosa actuación en el debate de la semana pasada contra el expresidente Donald Trump, en el que expertos, estrategas y votantes medios se hicieron eco por igual de las peticiones de que Biden se retirara de la carrera.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reconoció la mala actuación de Biden en el debate desde el podio el martes, su primera rueda de prensa desde el debate, y dijo que el presidente estaba resfriado y con la voz ronca la noche del debate, pero que su historial demuestra que sabe hacer el trabajo.

"Tengo compromisos con el presidente con bastante regularidad", dijo Jean-Pierre. "Lo que veo es un presidente fuerte y decidido que siempre está dispuesto y es capaz de trabajar en nombre del pueblo estadounidense".

Jean-Pierre dijo que nunca antes había visto a Biden tener una mala noche como la que tuvo en el debate.

El historial médico de Biden

La Casa Blanca dijo que ha sido transparente con el historial médico de Biden y que el presidente no ha tenido una cita con el médico desde su examen físico en febrero. Según Jean-Pierre, el equipo médico de Biden dijo que una prueba cognitiva no está justificada en este caso. También dijo que el médico del presidente viajó al debate con el equipo de Biden y que el doctor no tenía ninguna preocupación sobre su salud.

"Lo que puedo decirles es que tuvo un resfriado y una mala noche. No lo vería como un episodio," dijo Jean-Pierre. "Yo lo vería como lo que fue y lo que creemos que es, que fue una mala noche."

Jean-Pierre dijo que Biden no tomó ningún medicamento para el resfriado antes del debate.

Jake Tapper, de CNN, que moderó el debate del pasado jueves, informó por primera vez en X, antes conocido como Twitter, de que los gobernadores demócratas mantuvieron una llamada el lunes en la que expresaron su sorpresa porque Biden no se hubiera puesto en contacto con ellos desde el debate. El candidato presidencial del Partido Demócrata, el presidente de EE.UU. Joe Biden, y el candidato presidencial republicano, el ex presidente de EE.UU. Donald Trump, hablan durante un debate presidencial en Atlanta, Georgia, EE.UU., el 27 de junio de 2024 en una foto combinada. (crédito: REUTERS/BRIAN SNYDER/FILE PHOTO)

Biden también se sentará el viernes con George Stephanopoulos, de la cadena ABC, en su primera entrevista desde el debate, según informó el martes la Casa Blanca.

Biden también ofrecerá una rueda de prensa la próxima semana en Washington, DC, durante la Cumbre de la OTAN.

"Vamos a pasar página, vamos a salir por todo el país. Los estadounidenses van a verlo por sí mismos", dijo Jean-Pierre.

El cuerpo de prensa de la Casa Blanca en la sala de prensa presionó sin descanso a Jean-Pierre sobre el historial de salud de Biden y si éste será capaz de desempeñar el cargo de presidente dentro de dos o tres años.

También le preguntaron a Jean-Pierre si Biden tiene Alzheimer o demencia, a lo que ella respondió "no" y "deberían preguntarle al otro tipo", refiriéndose a Trump.

Cuando se le preguntó si los miembros del partido demócrata deberían poder opinar sobre la agudeza mental de Biden, Jean-Pierre respondió diciendo que los demócratas son un "partido de gran carpa" y que el equipo de Biden respeta las opiniones y pensamientos de los demás.

A lo largo de la rueda de prensa, Jean-Pierre trató de centrarse en los logros legislativos y políticos de Biden y no en su actuación en el debate.

"Hay tantas cosas por las que tenemos que seguir luchando", dijo Jean-Pierre. "Y al fin y al cabo, este es un presidente que ha cumplido, trabajando estrechamente con el Congreso y haciendo algunas de estas cosas de forma bipartidista"

"Eso no ocurre con todo el mundo", añadió. "Y este presidente ha sido capaz de hacerlo".