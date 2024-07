Juez de Kentucky desestima demanda de madres judías que desafiaban la prohibición del aborto

(JTA) — Un juez de Kentucky desestimó una demanda presentada por tres madres judías que desafiaron la ley del aborto del estado en nombre de la libertad religiosa.

El viernes, el juez del circuito del condado de Jefferson, Brian C. Edwards, dictaminó que ninguna de las tres mujeres estaba actualmente embarazada, lo que significa que su caso se basaba en "miedos de daños futuros hipotéticos", por lo que la demanda no podía avanzar.

Las demandantes Lisa Sobel, Jessica Kalb y Sarah Baron argumentaron en su demanda, presentada en 2022, que la ley del aborto de Kentucky creaba obstáculos para la fecundación in vitro, imponiendo cargas indebidas en el proceso de concebir un hijo y violando las concepciones judías sobre cuándo comienza la vida.

Sobel, Kalb y Baron están entre un grupo de demandantes judíos en todo Estados Unidos que luchan en los tribunales por los derechos reproductivos en nombre de la libertad religiosa en los años posteriores a la reversión de la decisión de Roe v. Wade por la Corte Suprema en 2022, la cual otorgó protecciones federales para el aborto. La decisión de Kentucky llegó dos semanas después de que un juez de Missouri rechazara una demanda presentada por líderes religiosos de diversas confesiones, incluidos rabinos, que desafiaban las restricciones al aborto en ese estado.

Caso desestimado por el tribunal

En el caso de Kentucky, Edwards dictaminó que los demandantes carecían de legitimación.

"En el caso ante este Tribunal, las lesiones alegadas de los tres Demandantes son hipotéticas, ya que ninguno está actualmente embarazada o sometiéndose a FIV en este momento. En consecuencia, el Tribunal simplemente no puede encontrar que los Demandantes hayan demostrado 'la existencia de una controversia real respecto a preguntas judiciables'", escribió en su opinión del viernes.

Los tres demandantes en el caso de Kentucky dijeron que están motivados religiosamente para hacer crecer sus familias. Los tres ya tienen hijos y desean tener al menos uno más, pero necesitarán someterse a tratamientos de FIV para hacerlo por razones de salud. La ley de Kentucky impone restricciones sobre la disposición de embriones excedentes, que es parte del proceso de FIV.

Los debates derivados de la reversión de Roe v. Wade han llevado a desafíos a la FIV en otros lugares, especialmente en Alabama, cuyo tribunal superior dictaminó a principios de este año que los embriones congelados son seres humanos y aquellos que los desechan pueden ser responsables por homicidio culposo. Posteriormente, el estado promulgó una ley que protege a los proveedores de FIV de tales demandas.

Según la demanda de Kentucky, Kalb actualmente está pagando tarifas por el almacenamiento de nueve embriones que fueron creados durante un proceso de FIV anterior, y le preocupa que pueda ser obligada a llevar a término un feto no viable si elige la FIV nuevamente. También le preocupa ser acusada de homicidio si elige desechar los embriones excedentes, según la demanda.

"Estamos profundamente decepcionados por la decisión del juez Edwards de desechar nuestra demanda por motivos de legitimidad. Esta decisión pasa por alto cuestiones críticas centrales de nuestro caso, que son de profunda importancia para innumerables individuos y familias en nuestro estado", escribió Sobel en un mensaje público en la página de GoFundMe que buscaba recaudar fondos para los gastos legales de los demandantes. "No deberíamos tener que pasar por el proceso emocional que es costoso financieramente antes de enterarnos de que podríamos tener que abandonar el estado o enfrentar cargos porque tenemos embarazos no viables o embriones que no podemos usar".

El fiscal general de Kentucky, Russell Coleman, elogió la decisión y negó que la ley del aborto obstaculice la FIV en el estado.

"Alabamos la decisión del Tribunal de mantener la ley de Kentucky", dijo Coleman en un comunicado el viernes. "Lo más importante es que el Tribunal elimina cualquier noción de que el acceso a los servicios de FIV en nuestro estado está en riesgo. La opinión de hoy es un alivio bienvenido para los muchos habitantes de Kentucky que buscan convertirse en padres".