A pesar de la victoria del Partido Laborista, los diputados pierden escaños ante pro-palestinos

Aunque el Partido Laborista ganó la mayoría de los escaños durante las elecciones en Gran Bretaña el viernes, algunos veteranos del partido bien experimentados perdieron sus escaños debido a su postura en la guerra entre Israel y Hamás, informó el Financial Times el sábado.

El Laborista perdió cuatro escaños ante candidatos independientes pro-palestinos. Estas pérdidas ocurrieron en circunscripciones con un gran número de residentes musulmanes, según afirmó el Times.

El ministro de gabinete en la sombra, Jonathan Ashworth, fue uno de los cuatro que perdió su escaño en Leicester South; una zona donde el 35% de la población se identifica como musulmana. Su escaño ahora pertenecerá a un candidato independiente que se postuló en una campaña pro-palestina y que ganó por 979 votos.

Shockat Adam, el independiente que ocupó el escaño de Ashworth, dijo que su victoria fue "una indicación para aquellos que han estado en el poder por tanto tiempo de que no pueden olvidar a las personas a las que sirven".

Este es un gesto humilde," dijo. "Esto es para la gente de Gaza."

“This is for Gaza.”Shockat Adam, the newly elected independent MP for Leicester South, addressed the crowd, calling for unity and dedicating his win to Gaza. Adam has unseated Labour shadow cabinet minister Jon Ashworth. pic.twitter.com/11KYHbWfpb